Из-за лесных пожаров хищники пришли в карельские поселки

Дикие звери, спасаясь из горящего леса, вышли за пропитанием к людям.

Уже две недели в Карелии бушуют природные пожары. На 29 июля в 2021 года огонь уничтожил 15 700 гектаров леса. В МЧС сообщают, что на территории республики 26 очагов пожаров. Сейчас их тушением занимаются около 600 человек и 90 единиц техники.

В некоторых населенных пунктах ситуация все еще остается критичной. Речь идет об удаленных деревнях и селах Суоярвского района. Из-за недостатка еды хищники, покинув леса, начали нападать на домашних животных. Волки были проблемой карельских селян и раньше, но это происходило, как правило, зимой, когда серым не хватало добычи в естественной среде обитания.

- Сейчас хищники готовы на все ради добычи. На днях волки съели соседскую хаски - большую красивую собаку. Ее утащили в лес вместе с цепью, на которой она была пристегнута у дома, - рассказала внучка жительницы Лахколампи Анастасия.

Этой собаке волки не оставили шансов. Она была на цепи, когда голодные звери на нее набросились.

У жителей Найстенъярви другая беда. Волков они у себя пока не видели, а вот лисы в большом количестве бродят по улицам и нападают на местных котов.

- Хищники постоянно тут, уже несколько кошек утащили, - подтвердил Александр Степанов из Найстенъярви.

При этом в карельском министерстве природы не считают, что проблема носит масштабный характер. По словам чиновников, гибель диких животных в республике нельзя назвать массовой, так как многие звери все-таки выжили, успев покинуть охваченные огнем участки леса. Однако, в ведомстве признают, что ареал обитания некоторых видов сократится и диким зверям придется конкурировать за пищу и в дело вступит естественный отбор.