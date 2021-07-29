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Происшествия29 июля 2021 16:53

Из-за лесных пожаров хищники пришли в карельские поселки

Голодные звери охотятся на дворовых собак и домашних кошек
Никита НЕСТЕРОВ
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Дикие звери, спасаясь из горящего леса, вышли за пропитанием к людям.

Дикие звери, спасаясь из горящего леса, вышли за пропитанием к людям.

Уже две недели в Карелии бушуют природные пожары. На 29 июля в 2021 года огонь уничтожил 15 700 гектаров леса. В МЧС сообщают, что на территории республики 26 очагов пожаров. Сейчас их тушением занимаются около 600 человек и 90 единиц техники.

В некоторых населенных пунктах ситуация все еще остается критичной. Речь идет об удаленных деревнях и селах Суоярвского района. Из-за недостатка еды хищники, покинув леса, начали нападать на домашних животных. Волки были проблемой карельских селян и раньше, но это происходило, как правило, зимой, когда серым не хватало добычи в естественной среде обитания.

- Сейчас хищники готовы на все ради добычи. На днях волки съели соседскую хаски - большую красивую собаку. Ее утащили в лес вместе с цепью, на которой она была пристегнута у дома, - рассказала внучка жительницы Лахколампи Анастасия.

Этой собаке волки не оставили шансов. Она была на цепи, когда голодные звери на нее набросились.

Этой собаке волки не оставили шансов. Она была на цепи, когда голодные звери на нее набросились.

У жителей Найстенъярви другая беда. Волков они у себя пока не видели, а вот лисы в большом количестве бродят по улицам и нападают на местных котов.

- Хищники постоянно тут, уже несколько кошек утащили, - подтвердил Александр Степанов из Найстенъярви.

При этом в карельском министерстве природы не считают, что проблема носит масштабный характер. По словам чиновников, гибель диких животных в республике нельзя назвать массовой, так как многие звери все-таки выжили, успев покинуть охваченные огнем участки леса. Однако, в ведомстве признают, что ареал обитания некоторых видов сократится и диким зверям придется конкурировать за пищу и в дело вступит естественный отбор.

Очаги природных пожаров в Карелии локализованы вблизи населенных пунктов
ЧППроисшествия: ЧП