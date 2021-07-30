Кольцевой маршрут теплоходов по Неве запустят в Петербурге с августа

По Неве запустят кольцевой маршрут с остановками. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

С 7 августа в Петербурге появится новый водный туристический маршрут. Он объединит шесть пристаней, расположенных на Неве, и будет кольцевым. Предполагается, что прогулочные теплоходы будут курсировать по нему каждые полчаса, зайти-выйти можно будет на каждой остановке.

- С 7 августа на Неве запускается кольцевой «Невский маршрут», который свяжет шесть городских причалов в центре Санкт-Петербурга. Теплоходы будут курсировать ежедневно с 11:00 до 19:00 с интервалом в 30 минут и 3-х минутными стоянками у причалов, - сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

"Невский маршрут" объединит шесть пристаней. Фото: Комитет по транспорту СПб.

Желающие прокатиться на кораблике, смогут купить билет как на весь маршрут - 700 рублей для взрослых, 600 - для детей и льготников, так и на отдельные отрезки (100 рублей).

- Билеты на рейс можно приобрести на причалах, в павильонах Городского туристско-информационного бюро, через сайты судоходных компаний, на портале visit-petersburg.ru и через сайты-агрегаторы туристских услуг, - сообщает пресс-служба комитета.

Отметим, что инициаторами проекта стали Комитета по туризму Петербурга и городская Ассоциация владельцев пассажирских судов.