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Общество30 июля 2021 15:37

Ученые СПбГУПТД научились превращать пластиковый мусор в дизельное топливо

Уникальность технологии заключается в том, что ее можно внедрить на абсолютно любое предприятие
Степан СТЕПАНОВ
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Профессор кафедры СПбГУПТД Анна Михайловская со студентами. Фото предоставлено СПбГУПТД.

Профессор кафедры СПбГУПТД Анна Михайловская со студентами. Фото предоставлено СПбГУПТД.

Ученые кафедры химических технологий им. проф. Хархарова Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна научились перерабатывать полипропилен и превращать его в дизельное топливо. На сегодняшний день материал, из которого производят одноразовую посуду, бутылки, трубы, корпуса бытовых приборов, детали транспортных средств, канцелярию и много другое составляет значительную часть отходов, попадающих на полигоны. Полипропилен разлагается в природе десятки и сотни лет.

- Лучшие марки дизельного топлива содержат от 40 до 60 % высших парафинов. Мы экспериментально установили температурный режим и условия модификации полипропилена, чтобы получить в результате состав, соответствующий этим маркам дизеля. Наш результат - 55% высших парафинов. Такое дизельное топливо сегодня используется в грузовом транспорте, в поездах, тракторах, морских судах, самолетах, но и автомобилисты нередко переходят на дизель, - рассказала профессор кафедры СПбГУПТД Анна Михайловская.

Тестовые испытания специалисты СПбГУПТД проводили как на полипропиленовых гранулах, так и на измельченном полипропиленовом мусоре, а именно одноразовой посуде. Получить топливо им удалось с помощью гидрокрекинга - химического процесса, направленного на расщепление углеродного скелета и на насыщение вещества водородом. Основным реагентом химической реакции, проходящей в реакторе, работающем под давлением при температуре 320 градусов по Цельсию, выступил водород. Перед помещением полипропилена в реактор ученые обработали его специальным органическим раствором.

- Уникальность нашей технологии заключается в том, что ее можно внедрить на абсолютно любое предприятие: на мусороперерабатывающие заводы, предприятия по производству пластика. Ну и экологическая составляющая здесь очень важна, потому что на данный момент в России полипропилен в основном перерабатывается механическими способами, нет широко внедренных методов его химической переработки, тем более, что на выходе мы получаем альтернативное топливо, а значит экономим национальные ресурсы, - добавила Анна Михайловская.

В планах ученых масштабировать тестовые испытания для определения количественных показателей химического процесса, что позволит выстроить точную модель внедрения технологии в промышленность.

БИЗНЕС-ПРЕСС