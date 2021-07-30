Кубинцы на надувных матрасах пытались уплыть из Ленобласти в Эстонию

Границу России с Эстонией пытались переплыть на матрасе. Фото: Олег УКЛАДОВ

Необычных нарушителей задержали на российско-эстонской границе пограничники из Ленобласти. В Ивангороде им в руки попали трое граждан Кубы, которые пытались уплыть в Европу на надувных матрасах. Границу с Эстонией они пытались пересечь по реке Нарва, делящей два соседних государства.

- Сотрудниками Пограничного управления при попытке незаконного пересечения государственной границы Российской Федерации задержаны трое неизвестных, ускоренно направлявшихся в сторону Эстонской Республики - сообщает пресс-служба Погрануправления ФСБ по Петербургу и Ленобласти.

Проверка документов показала, что все трое - кубинцы 1970, 1968 и 1992 годов рождения. При общении с пограничниками они рассказали, что хотели попасть через Эстонию в Испанию, где у одного из них живет дочь.

А буквально пару дней спустя в руки пограничников попали еще трое уроженцев этого островного государства. Интересно, что к намеченному месту «прорыва» в Эстонию кубинцев вез мигрант из Таджикистана.

- Вблизи Ивангорода сотрудники Пограничного управления остановили машину под управлением гражданина Таджикистана, в салоне автомобиля находилось четверо иностранных граждан латиноамериканской внешности,- отмечают в ФСБ.

По словам пограничников, все кубинцы тщательно готовились к опасному мероприятию. При себе они имели не только паспорта, мобильные телефоны, средства личной гигиены, теплые вещи, но и загруженные в гаджеты карты границы с местом перехода. Также кубинцы придумали «логически выстроенную и подготовленную легенду».

Всех искателей лучшей жизни оштрафовали на пять тысяч рублей и приговорили к выдворению из России.

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