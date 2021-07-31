«Успели выбежать»: Под Петербургом обрушилась башня исторической дачи Кривдиной, где живет многодетная семья

Башня дачи Кривдиной в Сестрорецке обрушилась. Фото: vk.com/romanmironov1980.

В Сестрорецке обрушилась башня исторической дачи Валентины Кривдиной. Об этом в соцсетях сообщил директор благотворительного фонда «Объятие» Роман Миронов, который следит за его судьбой и судьбой его жителей. В здании проживет многодетная семья Павловых с детьми.

Случилось это ранним утром, 31 июля, где-то в 5 часов. Как рассказал Роман Миронов «КП-Петербург», башня деревянного дома уже долгое время была завалена набок. Рухнула она на нежилую часть. Правда, часть строения все-таки провалилась внутрь. К счастью, обошлось без жертв.

– Ольга, мать семейства, услышала, поэтому все успели выбежать, и никто не пострадал, - отметил он.

Федеральный памятник давно находится в аварийном состоянии Фото: vk.com/romanmironov1980.

Здание дачи старое, построено в 20 веке и является федеральным памятником. Сейчас в нем живет уже четвертое поколение семьи Павловых.

- Куда пойдут жить? Куда придется! Или будут там находиться под свой страх и риск. Собственник здания («Норд Отель» - Прим. ред) предлагает им вшестером переехать в однокомнатную квартиру и снимать ее за 27 тысяч. Они, конечно же, не хотят. А кто бы захотел? Семья живет здесь с 60-ых, - обратил внимание Миронов.

Отремонтировать аварийный дом без согласия собственника семья не может. По словам общественника, как только башня обрушилась, Ольга Павлова сразу ему позвонила и рассказала об этом, но никакой конкретики в свой адрес не услышала.