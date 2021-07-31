«Отличная квартира, прекрасное место»: Риелтор рассказал, почему Хованский продает свою «трешку» стоимостью в 45 миллионов рублей

Скандальный блогер решил продать свое знаменитое имущество. Фото: Соцсети.

Арестованный блогер Юрий Хованский продает свою трехкомнатную квартиру в Петербурге. Объявление о продаже опубликовано на сайте Avito. На фотографиях легко узнать знаменитую комнату с коричневым столом и кожаным диваном, в которой при задержании известного петербуржца была полная антисанитария.

Тот самый кабинет, где при задержании блогера валялись горы мусора. Фото: avito.ru

Находятся апартаменты скандального блогера в ЖК «Шуваловский дом» и занимают практически 127 квадратных метров. В квартире есть спальня, кухня с выходом на террасу, гостиная с лоджией, два санузла (один из спальни с джакузи и летним душем, второй - гостевой), рабочий кабинет, гардеробная с выходом на чердак и свободная комната.

На сайте написано, что во всей квартире теплый пол, система вентиляции и кондиционирования, фильтрации воды, видеонаблюдения и охрана. Мебель дизайнерская, сделана под заказ.

А это, видимо, ложе Хованского. В СИЗО он может он нем только мечтать...Фото: avito.ru

В объявлении говорится, что у квартиры один собственник и документы готовы к сделке. Возможен торг. Вместе с квартирой предлагают купить и парковочное место, заманивая тем, что для покупателя есть специальное предложение.

Из окон в квартире Хованского открывается прекрасный вид... Фото: avito.ru

В контактах указано частное лицо по имени Алексей. «Комсомолка» позвонила по номеру, который там опубликован. На том конце провода оказался действительно мужчина по имени Алексей. Сказал, что он не собственник, а всего лишь риелтор. Рассказывать о хозяине не стал. Но отметил, что посмотреть квартиру можно только в середине-конце августа.

- Сразу предупрежу, что будет составляться протокол осмотра, внесение личных данных и человек будет предупрежден о нарушении неприкосновенности личной жизни. Фото и видео съемка будет запрещена, - насторожил продавец квартиры.

На вопрос, по какой причине продают жилье, ответил: объективных причин нет.

- А разве они нужны?! Отличная квартира, прекрасное место. Так сложилось! – добавил он.

Судя по всему, продает он еще и вторую квартиру Хованского. В объявлениях у него есть еще одна «трешка», но подешевле - за 15 млн рублей. Интерьер некоторых помещений напоминает предыдущую недвижимость блогера. Располагается она на улице Марата. В объявлении написано, что на ее создание ушел почти год. Ремонт делали, «не жалея и не экономя на материалах». Видимо поэтому ее и назвали «конфеткой».

В первой квартире похожий кабинет, только диван другой. Фото: avito.ru

Напомним, что блогера Юрия Хованского задержали 9 июня 2021 года из-за песни о трагедии на Дубровке, в которой он оправдывал теракт и хотел убийства детей. Хованскому предъявили обвинение в оправдании терроризма. Свою вину он признал частично. Ему грозит до семи лет колонии.

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