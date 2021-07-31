«Со своими близкими»: Эдита Пьеха празднует 84-летие

Эдите Пьехе - 84! Фото: Юрий СОКОЛОВ

Сегодня, 31 июля, народная артистка СССР Эдита Пьеха отмечает свой день рождения. Знаменитой петербурженке исполнилось 84 года.

Лично поздравить именитую певицу и актрису с этой знаменательной датой не получилось: целый день у нее был отключен мобильный телефон. Но узнать, как у артистки дела и как она отмечает свой день рождения, удалось у ее помощницы.

Народная любимица проводит этот день в кругу семьи. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

- У Эдиты все хорошо. Она со своими близкими, Илона (Илона Броневицкая - дочь Эдиты Пьехи - Прим. Ред.) тоже там. Я уже ее поздравила по телефону, так как сейчас нахожусь в больнице. Только не подумайте, что у меня коронавирус, нет-нет, - отметила Нина Чувашова.

Она рассказала, что Эдита Станиславовна все еще живет за городом, куда перебралась в прошлом году, когда началась пандемия.

Вместе со знаменитыми петербуржцами «Комсомолка» поздравляет легендарную артистку. Желаем ей долгих лет жизни, радости и здоровья! В прошлом году она признавалась, что очень хочет выступить с концертом после того, как закончится пандемия. Пусть все ее мечты обязательно сбудутся!