Дед Мороз, Петр I и клоун Пеннивайз: Массовый заплыв на сапах прошел в центре Петербурга

Фестиваль сапсерфинга шокировал зрителей. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Северной столице в шестой раз провели массовый фестиваль сапсерфинга. Сотни, а то и тысячи петербуржцев и гостей столицы, несмотря на пасмурную погоду, отправились в путешествие по рекам и каналам города на Неве.

Заплыв всегда проходит ярко и массово. Фото: Артем КИЛЬКИН

Перед заплывом все участники предоставили справку о перенесенном коронавирусе, отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации – это было обязательным условием.

Заметно, что участники готовились к этому событию заранее. Фото: Артем КИЛЬКИН

На сапы встали представители десяти стран – Бразилии, Индии, Беларуси и других – и 80 городов. Стартовали все с набережной Мойки у Марсова поля. Практически все нарядились в костюмы различных персонажей.

Кто-то, похоже, соскучился по зиме и снегу... Фото: Артем КИЛЬКИН

Кого мы только там не встретили: на воде был сам Петр I, Дед Мороз, невеста, динозавр и множество других интересных героев и личностей. Один из участников встал на доску в костюме клоуна Пеннивайз из ужастика «Оно». Смотрелось очень эффектно!

Клоун Пеннивайз многих напугал на фестивале Фото: Артем КИЛЬКИН

При полном параде они поплыли по Фонтанке, через акваторию Крюкова канала, канал Грибоедова и вернулись к старту. В общей сложности отважные юноши и девушки преодолели около 6 километров.

Среди участниц были и прекрасные Амазонки. Фото: Артем КИЛЬКИН

На финише их встречали толпы зрителей. Они аплодировали участникам фестиваля и с удовольствием с ними фотографировались.