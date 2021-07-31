Дед Мороз, Петр I и клоун Пеннивайз: Массовый заплыв на сапах прошел в центре Петербурга

Фестиваль сапсерфинга шокировал зрителей.
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Северной столице в шестой раз провели массовый фестиваль сапсерфинга. Сотни, а то и тысячи петербуржцев и гостей столицы, несмотря на пасмурную погоду, отправились в путешествие по рекам и каналам города на Неве.
Заплыв всегда проходит ярко и массово.
Фото: Артем КИЛЬКИН
Перед заплывом все участники предоставили справку о перенесенном коронавирусе, отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации – это было обязательным условием.
Заметно, что участники готовились к этому событию заранее.
Фото: Артем КИЛЬКИН
На сапы встали представители десяти стран – Бразилии, Индии, Беларуси и других – и 80 городов. Стартовали все с набережной Мойки у Марсова поля. Практически все нарядились в костюмы различных персонажей.
Кто-то, похоже, соскучился по зиме и снегу...
Фото: Артем КИЛЬКИН
Кого мы только там не встретили: на воде был сам Петр I, Дед Мороз, невеста, динозавр и множество других интересных героев и личностей. Один из участников встал на доску в костюме клоуна Пеннивайз из ужастика «Оно». Смотрелось очень эффектно!
Клоун Пеннивайз многих напугал на фестивале
Фото: Артем КИЛЬКИН
При полном параде они поплыли по Фонтанке, через акваторию Крюкова канала, канал Грибоедова и вернулись к старту. В общей сложности отважные юноши и девушки преодолели около 6 километров.
Среди участниц были и прекрасные Амазонки.
Фото: Артем КИЛЬКИН
На финише их встречали толпы зрителей. Они аплодировали участникам фестиваля и с удовольствием с ними фотографировались.