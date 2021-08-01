Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество1 августа 2021 10:30

Жара покидает Северную столицу: В августе погода в Петербурге придет в норму, но будет дождливой

Июль 2021 года при этом стал одним из самых жарких за всю историю метеонаблюдений
Роман ЛЯЛИНРоман ЛЯЛИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
В город вернутся дожди

В город вернутся дожди

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Синоптики подвели итоги аномальный жары в Северной столице. Июль в 2021 году в Санкт-Петербурге выдался поистине теплым. Как отмечают синоптики, он стал вторым среди самых жарких за всю историю метеонаблюдений, уступив лишь июля 2010 года.

- Среднемесячная температура в июле 2021 года была выше климатической нормы на четыре градуса, - сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус. - Город обновил при этом три суточных рекорда максимальной температуры воздуха: 7,11 и 14 июля.

При этом с осадками в июле все было намного хуже, чем обычно. В городе выпало лишь 60 процентов дождей от месячной нормы. По этому показателю июль 2021 года занял 10 место среди самых засушливых за последние 70 лет.

Однако теперь можно сказать, что жара покидает Северную столицу. В августе погода в Санкт-Петербурге нормализуется.

- Август ожидается менее теплым (температура воздуха будет на 1-1,5 градуса выше нормы), и более дождливым (осадков будет на 15-25 процентов больше нормы), - поделился Михаил Леус.

КАРТИНА ДНЯ