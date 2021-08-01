«Возьмем все в свои руки»: Борис Пиотровский - о яхтенном туризме и массовых мероприятиях в Петербурге

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский выступил в эфире Радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге». Фото: Артем КИЛЬКИН

Почти год Борис Пиотровский в статусе чиновника: в середине сентября 2020-го его назначили заместителем председателя Комитета по культуре Петербурга, а в январе этого года он стал вице-губернатором по вопросам культуры и спорта. В эфире Радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге » (92,0 FM) он рассказал о массовых мероприятий в пандемию, новых катках и яхтенном туризме.

Фан-зона на Евро-2020 на Конюшенной площади в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

- Как власти решают, какие мероприятия разрешать, а какие - запрещать?

- Больше года их проведение регламентирует легендарное постановление №121, которое мы постоянно совершенствует. Это совместная работа администрации города с Роспотребнадзором, бизнес-сообществом и организаторами мероприятий. Идет подъем заболеваемости - приходится вводить ограничения, наблюдается спад - имеем право их снимать.

- Фан-зоны на Евро-2020 можно было посещать, хотя заболеваемость была на высоком уровне…

- Мероприятия, связанные с Евро-2020, регламентировались отдельной статьей постановления. Мы провели большую работу с Роспотребнадзором, чтобы сделать возможным существования фан-зон и выполнить обязательства, которые страна на себя взяла. Фан-зоны доказали, что петербуржцев и гостей города можно быстро приучить соблюдать масочный режим. Если мы сравним первый матч и последующие, то количество масок выросло в разы. Кроме того, мы сократили количество зрителей: например, на Конюшенной принимали 3000 человек при том, что во время чемпионата мира там было13 000.

- А что с другими мероприятиями? Например, концертом группы «Алиса».

- Он проходил без согласований в режиме секретной вечеринки. У нас претензии к организаторам концерта, который нарушил все правила и ввел в заблуждения многих, но не к самой группе! Они ничего не нарушали: пришли, спели и все.

- А как насчет парада на День ВМФ?

- В последний момент, накануне мероприятия, решили открыть набережные, чтобы люди не скапливались, а спокойно прошли туда. Внимательно следил за ситуацией - особых толп там не было.

Судьба портрета Хармса на доме на улице Маяковского пока неизвестна. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

ЧАСТНЫЕ ТЕАТРЫ И ГРАФФИТИ

- Петербург - театральный город. С государственными театрами понятно, а что с частными? ЛДМ вот лишился площадки…

- В городе работает около 60 частных театров. Со всеми взаимодействуем. Санкт-Петербург - единственный регион, который выделяет им субсидию: в этом году уже 37 театров ее получили.

ЛДМ - очень успешный коммерческий театр. Он арендуют площадку. Арендодатели решили больше ее не предоставлять. Соответственно, театр может найти или построить другую площадку. У нас нет любимчиков, диалог для всех равный, поэтому что-то от нас требовать бессмысленно.

- Наболевшая тема - граффити. Когда-нибудь появится решение по этому вопросу?

- Думаю, что решение будет. Например, ведем переговоры с арт-центром «Гаркундель» об организации пространства. Про какую стенку идет речь, не знаю. Но это в центре города, определяем места. Граффити в центре - серьезный и сложный вопрос. Если они появляются, то нужно спрашивать жителей дома: провести собрание, узнать, устраивает ли это их, получить согласование с Комитетом по градостроительству и архитектуре.

Я в некоторой степени тоже защитник граффити. Некоторые мне нравятся, и я принимаю усилия, чтобы они остались. Это бывает непросто. Например, прекрасное граффити с Хармсом на улице Маяковского. Мы довольно долго ждем решения от жильцов. Далеко не все хотят, чтобы оно сохранилось.

Не все граффити, которые будут появляться, сохранят. Но мы определяем места и договариваемся с творческими союзами, как можно делать легально граффити, чтобы они украшали город. Всегда очень сложно определить, что нужно стирать, а что нет, что интересно, а что наоборот. И это должны решать люди.

Смольный собирается вплотную заняться развитием яхтенного туризма. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

НОВЫЕ КАТКИ И ЯХТЕННЫЙ ТУРИЗМ

- В Северной столице есть огромные стадионы и баскетбольные арены. А катков не хватает.

- В этом году у нас действовало 350 катков. Их, понятно, не хватает. Мы активно занимаемся этим вопросом и хотим этой зимой сделать большой каток в ЦПКиО и в других местах.

- А помните, был отличный каток на Дворцовой площади?

- Ну, тут мнения разошлись, был ли он отличный. Он вызывал много вопросов, а не должен. Кстати, к нам поступают инициативы по организации катков в городе.

- Хочу обсудить яхтенный туризм. Смольный говорит о том, что его нужно развивать, при этом Речной яхт-клуб в августе прошлого года выселили.

- Да, совершенно понятно, что яхтенный туризм нужно развивать. Кому? И государству, и частным инвесторам. Но, прежде всего, это должно быть законно. Незаконные строения и пирсы недопустимы. Также у нас есть детские спортивные школы, которые находятся на Васильевском острове, на Петровской косе, их тоже важно развивать.

Речной яхт-клуб не то, чтобы выселили: есть судебное решение. У них незаконно было установлены пирсы. Они много лет там стояли. Была масса возможностей как-то изменить ситуацию... Значит, будем все брать в свои руки и организовывать легально.