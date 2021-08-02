К делу подключили следователей: В Стамбуле пятый день ищут пропавшего студента родом из Петербурга

Студент пропал в Турции Фото: предоставлено родителями

В Стамбуле пятый день ищут пропавшего 20-летнего студента Макара Рагина, родившегося в Санкт-Петербурге. В последнее время Макар жил в Вильнюсе, где учился на третьем курсе факультета информатики Польско-японской академии компьютерных наук. В Турцию парень поехал на отдых. На курорт он прилетел в ночь с 15 на 16 июля на каникулы.

- Сын планировал посещать музеи и исторические объекты Стамбула, - рассказал "КП-Петербург отец Макара Федор Рагин. - Он жил в отеле Coskun House, Soguk Ce me Sokak. 29 июля должен был в 17.00 вылететь домой в Вильнюс. В отели нам сказали, что его вещи в номере, а документы и компьютер в сейфе. Сын ушел из номера утром 28 июля и не вернулся ночевать. В этот день он хотела поехать на Принцевы острова.

Студент приехал в Стамбул на отдых

Сейчас родители Макара уже прибыли в Турцию для поисков сына.

- Дело получило назначенного следователя только 1 августа в 18.00, - уточнил отец студента. - Мы с ним встречались два часа назад. Завтра будем искать по изоляторам для мигрантов, 28 июля была облава с массовыми задержаниями. На выходных они не работали. Похоже, далеко не все задержанные опрошены и попали в систему (это мое мнение, а не факт). Если нет, пойдем со следователем к прокурору за санкцией на биллинг симки, HES кода (в Турции туристам присваивают, и он контролируется при многих покупках, перемещениях на общественном транспорте и так далее), уличных камер, банковских транзакций. Дело идет медленно и туго, хотя мы стараемся поднять на уши полмира через медиа.

Студент попал на видео, когда уходил из отеля

Перед исчезновением в Турции российский студент попал на видео. На снятых кадрах видно, как парень собирается на Принцевы острова.