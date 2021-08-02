Актер Федор Федотов: «Сложнее всего было сыграть, что не умеешь читать»

Федор Федотов в эфире Радио «Комсомольская правда в Петербурге» (92,0 FM). Фото: Ольга МАРКИНА

В эфире Радио «Комсомольская правда в Петербурге» (92,0 FM) побывал исполнитель главной роли фильма «Серебряные коньки», актер Федор Федотов. Поводом послужили ошеломительные результаты кино в линейке Netflix Originals: «Серебряные коньки» попали в пятерку самых популярных в мире полнометражных игровых картин, оказались в топ-10 в 52 странах, а в Бразилии возглавили рейтинг.

СОВЕСТЬ ДОРОЖЕ

- Федор, это ваша первая роль в кино?

- Да, до этого у меня был небольшой опыт пятидневных съемок в сериале «Обратный отчет», а потом я ушел в армию.

- Надеюсь, вы служили в оркестре?

- В том числе. Когда я окончил театральный институт, мастерскую Ларисы Грачевой, то поступил в труппу ТЮЗа имени Брянцева - и тут встал вопрос, идти или не идти в армию. Я стал срочно искать деньги, чтобы купить военный билет. Снимаясь в сериале, на него заработал. Но потом понял, что совесть дороже, - и «косить» от армии не стал.

- «Серебряные коньки» - красивая рождественская сказка в декорациях Петербурга про любовь фонарщика и дочки высокого сановника. Не было ли вам приторно работать в этом материале?

- Совсем нет. Там было несколько вариантов сценария Романа Кантора. Остановились на сказке, которая содержит много классических отсылов, в том числе к «Ромео и Джульетте» и «Титанику». Но материал является самостоятельным, он создан в реалиях Петербурга конца XIX - начала XX века. На премьерных показах зрители аплодировали сценам, где дубинками разгоняют толпу.

«ЭТО ВСЕ-ТАКИ ВЫМЫСЕЛ»

- Как вас утвердили на главную роль?

- К кастингам я привык, часто на них бываю. Мне понравилось название «Серебряные коньки», поэтому и поехал в Москву. Даже книжку прочитал Мэри Мэйпс Додж с таким названием, но она, как потом оказалось, не имеет никакого отношения к картине. В Москве была очная встреча с режиссером. Михаил Локшин сидел уставший, даже не поднимал на меня глаза. Я сказал, что умею кататься на конках. Когда он услышал, что я хоккеист, зажегся. В итоге хоккейная юность вытащила меня в этом фильме.

- Безумно трудно играть положительных персонажей, все актеры про это говорят. Надо искать слабые места. Вы искали?

- С большим интересом искал слабые места у Матвея. Он получился не только романтичным и прекрасным, но и смелым, ответственным, мужественным, парнем с улицы. Самым сложным было сыграть человека, который не умеет читать.

- Читали разгромные статьи о фильме?

- Я спокойно отношусь к критике как к части профессии. Но, к сожалению, что бы ни написали, в кино ничего исправить невозможно.

- Некоторые были возмущены, что в картине нарушается география города.

- На самом деле, мы признаемся в любви этому городу. Да, несколько раз география нарушается, но это чтобы показать как можно больше уголков Петербурга. И потом, это же все-таки вымысел.

КУМИР БРАЗИЛЬЯНОК

- Как ваша мама - известный театральный критик Евгения Тропп - отнеслась к вашему кинодебюту?

- Она пошла со мной на премьеру в Александринский театр, держала за руку и вздрагивала. Хотя мама очень стойкий человек. Со временем она отнеслась к картине как критик - и у нее появились вопросы. Мы пришли к выводу, что монтаж, выбросивший полтора часа наполнения фильма, сделал свое дело: картина могла бы быть богаче.

- Не могу не спросить об отношениях с партнершей Софьей Присс. Вы оба юные герои. Для вас обоих это дебют в большом кино. Был ли флер влюбленности?

- Нет, я женат. За кадром никаких страстей не происходило. С Соней нас связывает крепкая дружба, и мы, как могли, друг друга поддерживали.

- А фанатки пишут вам любовные письма сейчас?

- Много писем получаю из Бразилии. Интересно они его перевели - «Ледяной город». Им наплевать на географию города, им даже нет дела, на коньках мы или нет. Но столько снега и льда они, судя по всему, никогда не видели.

- Как ваша жена реагирует на поклонниц?

- Мудро: она тоже актриса. Мы давно знакомы, находимся на одной волне. Это моя однокурсница, с которой мы через несколько лет после выпуска встретились и обрели друг друга. Она звезда фильмов «Вдова» и «Шум». В общем, у меня «скучный» счастливый брак.

ОТ ТОТОШКИ ДО ВЕРТЕРА

- ТЮЗ, в котором вы служите, - это ваш личный выбор?

- Это очередной счастливый случай, как и «Серебряные коньки», как и поступление в театральный институт. ТЮЗ забирает много сил, но это единственный театр, который дает так много практики молодому артисту. Я играю порядка 10 главных ролей, и они для меня очень ценны. А всего у меня 24 названия.

- Что может привлекать артиста в детском театре? Перспектива играть зайчиков?

- В репертуаре ТЮЗа много спектаклей и для взрослых. Мне ни разу не досталась роль Зайчика, а Тотошку из «Волшебника изумрудного города» я очень люблю. Плюс еще в том, что утром можно сыграть Тотошку, а вечером - «Страдания юного Вертера». Это очень интересный разброс, такого опыта нигде больше не получишь.

В 2016 году, когда наш курс выпускался, мы решили создать свой Социально-художественный театр (СХТ). Недавно получили помещение на Васильевском. Названий уже много. Наш курс был уникален тем, что мы выпускались не одним-двумя, как это принято, а 13-ю спектаклями. Спектакли ставили педагоги, мастера и студенты режиссерского курса Вениамина Фильштинского. Все эти постановки вошли в репертуар.

- Почему в названии театра присутствует слово «социальный»?

- Периодически мы проводим социальные акции - творческие тренинги для людей с зависимостями, бесплатно работаем с детьми из приютов и неблагополучных семей.