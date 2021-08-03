В Петербурге на каждую тысячу браков приходится по 555 разводов

В 2020-м году количество разводов в Петербурге существенно не изменилось. А расписываться стали меньше. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Петербурге ежегодно снижается количество заключенных браков. Прошлый «коронавирусный» год не стал исключением: в 2019 году в Северной столице расписались чуть больше 49 тысяч пар, а в 2020-м – 41 тысяча. Однако не стоит во всем винить пандемию, считают эксперты. Как рассказал заместитель руководителя Управления федеральной службы госстатистики по Петербургу и Ленобласти Виталий Скогорев, цифры снижаются еще с 2014 года. Именно на него пришелся свадебный пик: тогда в городе поженились 57,5 тысяч пар.

– Показатели брачности снижаются, и этот процесс будет продолжаться. Как мы знаем, сейчас в брак вступает поколение 90-х годов, а оно немногочисленное, – отмечает Виталий Скогорев.

Тоже самое касается и Ленобласти, только там брачный бум пришелся на 2011-й. Тогда зарегистрировались 11,2 тысяч пар. А уже с 2012 года их количество стало уменьшаться, и в прошлом году опустилось до 6,6 тысяч пар. Но даже ограничения в работе ЗАГСов, которые повсеместно вводили из-за коронавируса, не сильно сказались на статистике.

– Я не думаю, что что-то радикальное произошло из-за пандемии в браках и разводах. Человеческая природа очень устойчива: если люди любят друг друга, то никакая пандемия их не остановит. Да, может быть, в какой-то степени регистрация была отложена из-за того, что приостанавливали деятельность учреждений. Но в целом глобальных изменений нет, – отмечает руководитель сектора социологии семьи, гендерных и сексуальных отношений Социологического института РАН Ирина Елисеева.

– Браки, которые мы «не добрали» в 2020-м году, наверняка будут зарегистрированы в 2021-м. Более того, оперативные данные за первое полугодие 2021 года показывают рост количества браков на 30% по сравнению этим же периодом прошлого года, – добавляет Виталий Скогорев.

Никаких существенных изменений во время пандемии не произошло в двух регионах и с разводами. Их количество осталось примерно на прежнем уровне. Так, в городе на Неве за 2020-й разошлись 22,8 тысяч пар, а в Ленобласти – 6,5 тысяч. В целом в Петербурге на каждую тысячу браков приходится по 555 разводов, а в соседнем регионе – по 968.

Кстати, расписываются в Северной столице не только местные жители. Традиционно в Петербурге устраивают свадьбы пары из других регионов. А вот разводятся они, как отмечаются эксперты, обычно по месту жительства. Так поступают, в частности, и жители Ленобласти.