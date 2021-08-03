Больше 50 млн рублей на елочки: В Петербурге начали готовиться к Новому 2022 году

Петербург по традиции начал заранее готовиться к Новому году. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Следуя известной поговорке, Петербург уже летом начал готовиться к празднованию Нового года. На сайте госзакупок появились первые конкурсы на украшение города к зимнему празднику.

Пока начали подыскивать подрядчиков, которые установят в разных районах новогодние ели. Искусственных красавиц будет минимум около 40 штук. Все они разной высоты – 25, 20, 14 и 8 метров. На их установку и демонтаж город готов потратить в общей сложности более 52 миллионов рублей.

Дороже обойдутся крупные елочки – в 25 и 20 метров высотой. Оформление ими городских улиц составит 33 миллиона рублей. Первая будет одна. Скорее всего, искусственное дерево установят на Дворцовой площади, где предыдущей зимой впервые за много лет красовалась живая ель. Вторых по высоте елей, 20-метровых, будет 13 штук. Как правило, такие высокие ели ставят на площадях и у станций метро. Однако пока в документах точные места не называются.

Петербург всегда пышно украшают к Новому году. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Зато уже известно, что украшать елками город могут начать с 31 октября, а полностью подготовить к празднику их нужно к 19 декабря. Тоже самое касается и елочек поменьше. Порядка 24 искусственных елей будут под 14 метров «ростом», еще одна красавица –восьмиметровая. На них город готов потратить 19 миллионов рублей.

Подрядчикам предстоит не только установить сами конструкции с искусственной хвоей, но и развесить на пластиковые ветви игрушки и гирлянды, а также оформить деревья сияющими макушками. Кроме того, вокруг елок должно появиться декоративное ограждение. После праздников все это предстоит разобрать. Полностью завершится зимняя сказка к 16 марта, но демонтировать елки подрядчику можно будет уже с 15 января – аккурат после новогодних каникул.

Все елочки будут щедро украшены – сотни шаров, бусы, цветные гирлянды. Отдельного внимания заслуживают игрушки. На разных елках это будут фигурки в виде самоваров, балалаек, гармошек, а также зайчат, лис, сов и другой «живности». Не обойдутся без снежинок, сосулек, фонариков и других традиционных вещиц.

Новогодние украшения традиционно появляются не только в центре, но и и в спальных районах. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Конечно, такие елочки лишь малая часть украшений, которые появятся в Петербурге к Новому году. Традиционно гирлянды и световые композиции зажигаются над улицами и площадями, на фасадах домов, фонарных столбах, мостах, деревьях. Убранством сияет не только центр Петербурга, но и спальные районы.

КСТАТИ

В прошлый раз на украшения к Новому 2021 году потратили около 110 миллионов рублей. Из-за пандемии бюджет на оформление урезали в два раза: Новый 2020-й встречали вдвое роскошнее.