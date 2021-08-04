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Общество4 августа 2021 12:55

Избирательная кампания в ЗакС 2021 года: каких изменений стоит ждать петербуржцам

«Комсомольская правда» обсуждает вместе с экспертами
Олег БЕЛОВ
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Пресс-конференция в радиостудии «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге».

Пресс-конференция в радиостудии «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге».

В чем особенности лозунгов и партийных программ в этом году? Кто из кандидатов войдет в ЗакС? Какой депутат нужен Законодательному собранию Санкт-Петербурга сегодня? Влияет ли Смольный на избирательную кампанию?

Эти и многие другие важные вопросы мы обсудим 4 августа 2021 года в 13:00 во время пресс-конференции в радиостудии «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге».

Наши гости:

- Идеолог общественной организации «Культурная столица» Олег Анатольевич Мазур.

- Политолог, кандидат политических наук, генеральный директор информационно-аналитического центра и телекомпании «Время» Михаил Германович Чирков.

- Доктор педагогических наук, профессор, руководитель «Института нравственности» Петр Иванович Юнацкевич.

- Президент Европейской ассоциации политических консультантов (EAPC) Игорь Евгеньевич Минтусов.

Присоединяйтесь к прямому эфиру в нашей группе Вконтакте и на YouTube канале и задавайте свои вопросы в комментариях.

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