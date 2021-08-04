Как связаны ритуальные услуги и политика

Фото: Мария АНАНОВА.

На просторах интернета гуляет новость об участии в выборах от «Партии пенсионеров» директора известной ритуальной компании. Как оказалось - это не просто пустой слух, а достоверная информация. Действительно, почетным номером один в списке СЗФО «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» по ряду крупных регионов стал Олег Шелягов, руководитель компании Ritual.ru.

Что известно об этой компании и о самом Шелягове? Много лет является лидером продаж в России, занимаясь организацией проводов усопших в мир иной. Компания Ritual имеет государственный статус, ведь её совладельцем является Правительство Москвы, а остальная, не менее значимая часть принадлежит Шелягову. Несмотря на это, спрос на похоронные услуги всегда есть, да и клиенты куда охотнее обращаются именно к проверенной фирме, тем более той, что находится под государственной протекцией. Хотя сам совладелец «Ритуала-Сервис» считает, что их главная заслуга в доверии клиентов появилась благодаря честности и открытости. Это он планирует привнести за собой и в политику, поэтому выдвигается от «Партии пенсионеров». Сам Шелягов заявляет, что пенсионеры, как и многие граждане РФ, устали от тех многочисленных чиновников, которым места в партиях или Федеральном собрании становятся своеобразным местом для создания почетной пенсии, как очередное подтверждение их статуса и былых заслуг. Российским избирателям наконец-то нужны активные, деятельные представители во главе партий, доказавшие свой успех на бизнесе и способные в действительности выполнять желания электората.

Олег Шелягов. Фото: www.instagram.com/oleg.shel.

До того, как пуститься покорять бизнес-поприще Олег Валерьевич сам служил на благо Родины в качестве офицера ВМФ России. Поэтому что такое «нести честь и долг своей страны» знает.

Компания Ritual стала известна на конкурентном рынке своей весьма неординарной рекламой, которая не раз привлекала внимание. Остаётся только предположить, какого креатива теперь ждать в предвыборной кампании Шелягова. Ещё совсем недавно взошел на чин партийного представителя, а уже не раз замечен в сатирических высказываниях в сторону коллег. С журналистами у Олега отношения сложились весьма специфические. Он неоднократно выступал на площадках оппозиционных СМИ, открыто отвечал на самую жесткую критику в сторону его похоронного бизнеса. Наверняка и теперь такой креативный бизнесмен даст жару в политических дебатах. А время покажет, сможет ли он заинтересовать избирателей и помочь своей партии преодолеть барьер в политической гонке в весомые 5%. Именно они на сегодняшний день отделяют партию от получения крупного государственного финансирования на развитие проектов.

В случае победы, Олег Шелягов продолжит совмещать карьеру в сфере ритуалки или же окончательно перейдёт в депутаты? Пока на этот вопрос претендент не ответил.