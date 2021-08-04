Да все в порядке, дом горит, вы качайтесь, качайтесь: петербуржцев умилили дети, смотревшие на пожар на проспекте Стачек

Дети мирно качались и смотрели на полыхавшую квартиру.Фото: vk.com/spb_today / Артем Яковлев

Пожар, возникший в Петербурге на проспекте Стачек, стал, как сейчас говорят «мемным». В доме 172, находящемся на капитальном ремонте, вспыхнула одна из заброшенных квартир, в которой периодически ночуют бомжи. Местные жители к этому привыкли и говорят, что это седьмое ЧП за последнее время. Но умилительную картину происшествию придали дети, спокойно качавшиеся на качелях и смотревшие на полыхающее пламя.

- Опять в этой помойке пожар, и скорее всего именно в комнате, где бухают малолетки. Безмятежность детей на качелях улыбнула конечно, - пишут горожане в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

В прошлые пожары, по словам петербуржцев, здесь были и пострадавшие и даже погибшие. На этот раз, по предварительным данным, все обошлось.

- 4 августа в 15:16 поступило сообщение о пожаре по адресу: Кировский район, проспект Стачек, дом 172.В в капитально ремонтируемом здании, на третьем этаже, происходило горение мусора на площади 30 квадратных метров. В 15:49 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Петербургу.

К ликвидации ЧП привлекались три единицы техники и 16 человек личного состава.