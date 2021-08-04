Проблему дефицита садиков и школ решит компьютерный интеллект

Строительство социальных объектов в Петербурге теперь будут вести с помощью технологии BIM-моделирования. Фото: Артем КИЛЬКИН

В преддверии Дня строителя, который отметят 8 августа, петербургские чиновники, курирующие отрасль, выступили с традиционным отчетом. В Смольном рассказали, как обстоят дела с возведением новых жилых кварталов и социальных объектов, недостаток которых по-прежнему остается в списке главных проблем мегаполиса.

- В последние два года девелоперы строят детские сады, школы и поликлиники, согласно своим обещаниям. Это позволяет сократить разрыв между жилой и социальной застройкой, однако проблема все еще остается. Чтобы решить ее, мы работаем по трем направлениям: адресно-инвестиционная программа, контроль застройщиков и концессионные соглашения, - рассказал вице-губернатор Николай Линченко. - Планирует заключить концессию с Минпросвещения, которое поможет возвести семь школ.

Для большего контроля строительство социальных объектов в Петербурге теперь будут вести с помощью технологии BIM-моделирования. В основе этого современного метода лежат интеллектуальные 3D-проекции, которые не только облегчают планирование городских территорий и повышают качество работы архитекторов, но и помогают в дальнейшей эксплуатации зданий.

В 2021 году в Санкт-Петербурге появились 122 различных нежилых здания. Фото: Артем КИЛЬКИН

Один детский сад при помощи такой технологии уже возвели в Северной столице. Несмотря на то, что разработкой пользуются и в других регионах страны, именно в нашем городе BIM-моделирование впервые задействовали на всех этапах проектирования и строительства. Метод планируют активно использовать для возведения и других детсадов, а также школ, больниц и поликлиник.

В 2021 году в Санкт-Петербурге появились 122 различных нежилых здания. В частности, в городе ввели в эксплуатацию несколько учреждений здравоохранения. Благодаря адресно-инвестиционной программе в регионе реализовали вторую очередь нового корпуса Колпинской больницы на Павловской, центр реабилитации детей-инвалидов на улице Морской Пехоты и поликлинику на 600 пациентов в Красном Селе.

Программа помогла поострить три школы в Приморском районе. Они примут учеников уже 1 сентября.

- Также за счет инверторов в этом году в Петербурге появилось 10 новых социальных объектов: девелоперы закончили строить 7 детских садов, школу, поликлинику и учреждение дополнительного образования, - сообщил предатель Комитета по строительству Игорь Креславский.

Он добавил, что в городе активно решают проблему обманутых дольщиков. В ближайшее время в регионе планируют достроить 14 жилых домов в проблемных комплексах.

- В Северной столице идет реализации программы «Жилье Санкт-Петербурга». Ее исполнили на 40 процентов. В городе уже появилось 653 многоквартирных дома и 560 частных, - подчеркнул глава ведомства.

Девелоперы начали строить соцобъекты, согласно своим обещаниям. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ВАЖНО

Первым делом - самолеты

Ради нового аэропорта в Левашове пришлось вносить изменения в Генеральный план. Когда точно появится новая воздушная гавань, пока неизвестно. Сейчас на территории военного аэродрома идут подготовительные работы.

Любопытно, что после прихода в Левашово бизнес-самолетов авиация ВВС никуда не денется: согласно проекту, здесь должен появиться аэропорт совместного базирования.

А вот Пулково обзаведется новой вышкой. Последние изменения в Генплане позволят оснастить аэропорт этим новым объектом.

КСТАТИ

Вокруг Петербурга планируют сформировать лесопарковый пояс площадью 109 000 гектаров.

СПРАВКА «КП»

В основе BIM-проектирования лежит трехмерная компьютерная модель здания и связанная с ним база данных, которая помогает не только планировать и строить объект, но и в дальнейшем его обслуживать. BIM-моделирование помогает избежать противоречий, которые могут возникнуть на разных этапах строительства - и, следовательно, повысить качество и ускорить сроки сдачи сооружения.