Партия «Новые люди»: в Ленобласти нужна новая сеть региональных дорог. Фото: Артем КИЛЬКИН

Власти предложили проект второй кольцевой дороги - КАД-2 по периметру Петербурга. Ее могут построить по типу ЦКАДа вокруг Москвы. Дорога пройдет на расстоянии 50-70 километров от существующей кольцевой автодороги и позволит транзитному транспорту перемещаться, не заезжая в город на Неве. В партии «Новые люди» предложение считают полезным, но не решающим все проблемы.

- Сам по себе проект, безусловно, очень интересный и полезный. Он может дать толчок к развитию и связности тех территорий Ленинградской области, которые сейчас из-за своей удаленности малодоступны. Но принципиальное значение будет иметь формат, в котором реализуется предложение. Например, если за образец будет взята концепция платной трассы по типу М11, то это почти ничего не изменит для поселков, городов и деревень, с которых въезда на эту трассу нет , - считает сторонник партии «Новые люди» Станислав Корякин.

Потребность в развитии транспортной сети региона огромна. В Ленинградской области проживает почти 2 миллиона человек. Рост населения во многом связан с развитием городов-спутников Петербурга, таких как Кудрово или Мурино. Туда переезжают и многие жители Северной столицы. При этом транспортная инфраструктура не успевает за объемами застройки. Жители Кудрово, чтобы попасть в поликлинику райцентра Всеволожска, к которой они прикреплены, вынуждены добираться туда с многочисленными пересадками через центр Петербурга на автобусах, метро и электричке.

Станислав Корякин уверен, что в регионе в первую очередь нужно строить сети новых дорог местного значения. Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди».

- Строительство трассы могло бы решить часть проблем отдаленных районов Ленинградской области и задачи транзитного сообщения. Но оно мало повлияет на людей, которые живут в пригородах Петербурга. А ведь люди важнее всего. Поэтому «Новые люди» считают сам проект полезным, но явно не решающим все проблемы транспортной доступности в регионе. Нужно строить сети новых дорог местного значения в Ленинградской области, чтобы решить ежедневные проблемы людей. Кроме того, стоит развивать другие типы транспортного сообщения, в частности, водного, - отмечает Станислав Корякин.

«Новые люди» предлагают властям наряду с принятием проекта КАД-2 разработать масштабный проект модернизации автодорожной сети Ленинградской области. Средства на этот проект могут быть выделены из ФНБ (Фонда национального благосостояния), как и на строительство КАД-2.

Напомним, что 19 сентября 2021 года в Ленинградской области состоятся выборы в Законодательное собрание региона и в Государственную Думу. В них будут участвовать «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия за Правду», «Новые люди», «Родина» и другие партии.