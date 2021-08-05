Чего не хватает Петербургу и его жителям для эффективного развития

Эксперты обсудили, как проходит избирательная компания, какими должны быть депутаты и есть ли в политике место нравственности. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Избирательная кампания в петербургский парламент в самом разгаре, но многие горожане этого почти не замечают. Слишком ровно, спокойно, а иногда и откровенно неинтересно заявляют о своих программах кандидаты, желающие попасть в бюллетень на сентябрьских выборах.

Почему так происходит, в чем особенности избирательной кампании-2021 и какой депутат сегодня нужен Законодательному собранию Петербурга? Об этом и многом другом в эфире Радио «Комсомольская правда в Петербурге» (92,0 FM) говорили идеолог общественной организации «Культурная столица» Олег Мазур, политолог, кандидат политических наук, генеральный директор информационно-аналитического центра и телекомпании «Время» Михаил Чирков, доктор педагогических наук, профессор, руководитель «Института нравственности» Петр Юнацкевич и президент Европейской ассоциации политических консультантов (EAPC) Игорь Минтусов.

Беседа получилась очень эмоциональной, но при этом познавательной и полезной. Самое главное - дискуссия не только выявила основные управленческие проблемы, но и показала возможные пути решения.

Первым делом затронули пандемию. Коронавирус - тяжелое испытание для нашей страны. Сама болезнь, возникшие из-за действующих ограничений проблемы в экономике, рост цен, неопределенность в мировом масштабе - все это не могло не сказаться на поведении и мировосприятии россиян.

- Сегодня мы существуем в особой экономической, социальной и политической реальности, и это накладывает отпечаток на федеральные и региональные выборы. У людей есть конкретные вопросы и проблемы, им требуются четкие ответы. А вместо этого мы слушаем рассуждения на общие темы и видим бездействие, - считает идеолог общественной организации «Культурная столица» Олег Мазур. - Избирательная кампания в петербургский парламент для избирателей невнятная, без какой-либо конкретики.

Идеолог «Культурной столицы» Олег Мазур. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ОТГОЛОСКИ ПАНДЕМИИ

Для Петербурга - города трех революций - такое политическое безволие и растерянность не характерны.

- Законодательное собрание дает ход инициативам граждан, и это позволяет городу развиваться и двигаться в правильном направлении. А мы словно находимся в театре с хорошим продюсером, посредственным режиссером и плохими актерами. Участники этого действа думают только о собственных интересах, а не о городе, в котором живут, - полагает политолог, кандидат политических наук, генеральный директор информационно-аналитического центра и телекомпании «Время» Михаил Чирков.

В последние годы после каждых выборов, будь то муниципальный, региональный или федеральный уровень, встает вопрос о фальсификации результатов. Проблема действительно есть, и она очень актуальна.

- Выборно-избирательная система Санкт-Петербурга - одна из самых консервативных. Уровень фальсификаций по итогам выборов один из самых высоких. Дело в том, что избирательные комиссии полностью контролируются органами исполнительной власти, у которой есть свои совершенно конкретные задачи и установки. Суть нравственности в политике - это честный подсчет голосов, а органы власти в этом процессе вообще не должны участвовать, - уверен президент EAPC Игорь Минтусов.

Руководитель «Института нравственности» Петр Юнацкевич. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

СЛОЖНЫЕ ВРЕМЕНА

По мнению доктора педагогических наук, профессора, руководителя «Института нравственности» Петра Юнацкевича, мы живем в эпоху, когда во главе угла для человека стоят деньги.

- На этом фоне социальная и общественная активность у большей части населения ушла даже не на второй план. Влияние на механизмы принятия решений остались в руках небольшой группы людей, которые выстраивают имитационные процессы во всех сферах жизни, - говорит Юнацкевич.

- И простой обыватель, и чиновники - все мы долгое время живем в искаженном мире. Важные решения принимаются на основе информации, не соответствующей действительности, и в дальнейшем это нарастает как снежный ком. Избиратели уже не до конца понимают, а что же такое нормальный мир с его правильными законами и человеческой нравственностью. Даже оппозиция этого не понимает, ориентируясь на западную модель, которая нашей действительности совершенно не подходит, - добавляет Михаил Чирков.

Казалось бы, все, что происходит сейчас, - путь в никуда. Но нет, есть вполне реальная возможность сделать политику не грязным, а нравственным и даже полезным для общества делом.

- Сегодня есть инструменты и технологии, которые помогут привести к появлению политиков нового времени - порядочных людей, - уверен Петр Юнацкевич.

Политолог, глава телекомпании «Время» Михаил Чирков. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ЗАКС НОВОГО УРОВНЯ

Эксперты сошлись во мнении: избирательная кампания - 2021 в городской парламент движется по инерции. Ее участники пытаются показать, что действуют в интересах города и страны, а по факту ни о каких решениях речь не идет. Олег Мазур напомнил, что «избирателям важно, чтобы их слышали, а депутаты должны помогать в этом».

- Людям нужны конкретные действия, конкретная программа в условиях новой реальности. И эта программа должна быть направлена на стимулирование и развитие всех сфер нашей жизни. Когда люди увидят конкретные предложения и план развития, когда поймут, что с помощью современных технологий могут принимать участие в развитии города, они не останутся безучастными. Депутаты должны вспомнить о функции депутатского контроля, они должны защищать интересы города. А избиратели - становиться соучастниками этого процесса, - считает Олег Мазур.

Вывод участников дискуссии прост, но очень важен: сейчас повлиять на ход выборов мы вряд ли сможем, но вынести уроки нужно обязательно. Тогда к выборам 2024 года у нас сформируется новый тип политического сообщества, в котором основную роль займет нравственный политик.