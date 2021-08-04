«Очищаем мир от ненужных людей»: Мать двоих детей и ее муж-сатанист попались на ритуальных убийствах

Девушка задержана по подозрению в убийстве Фото: СОЦСЕТИ

«Проклинаю. Я проклинаю свет творенья, И проклят небом и землей, Где страх библейский наказанья. Стал хитро сотканной петлей». Это стихотворение, как и ее автора - 34-летнюю москвичку Ольгу, можно бы считать просто странной. Мать двоих детей вместе со своим гражданским супругом Андреем яро увлекались сатанизмом. На их страницах и в их доме множество оккультных книг и атрибутики. Среди увлечений - картины сатаны, черная магия и оккультные обряды. Но как выяснилось - это не просто шалости, а настоящий сатанизм в самом жестком виде. Пара состояла в секретной группировке поклонников дьявола, которая совершила, как полагает следствие, как минимум два ритуальных убийства на территории Ленобласти и Карелии...

"САТАНИЗМ, НАРКОТИКИ И ПРОСТИТУЦИЯ"

Андрей и Ольга стали встречаться в 2016 году в Москве. В то время парень работал тату-мастером, Оля заканчивала юридический факультет. Пара, как говорят родственники, влюбилась друг друга с первого взгляда. По одной из версий, они познакомились в соцсетях, по другой - на встрече сатанистов. Как бы там ни было, но, по словам родных, встреча с мистической девушкой стала для Андрея роковой.

Ольга увлеклась сатанизмом с 16 лет Фото: СОЦСЕТИ

- До этого брат не занимался сатанизмом, был байкером, - рассказала "КП-Петербург" сестра Андрея Ксения. - Но Оля была ярой сатанисткой, она увлекается этим с 16 лет. У нее три оккультных татуировки. Мой брат влюбился и погряз в этом вслед за ней. Хотя я была против таких отношений. Ведь она просто антипод идеала. Вобрала в себе все самое неприятное, что только можно.

Ольга, по словам сестры Андрея, употребляла наркотики с 14 лет, в 16 лет перешла на тяжелые. Пыталась бросить пагубную привычку, но все время к ней возвращалась. Кроме этого, уверяет Ксения, она увлекалась сатанинскими ритуалами, занималась проституцией и мошенничеством - знакомилась с мужчинами в соцсетях, просила деньги, а потом блокировала их.

"БРАТ ОТРЕКСЯ ОТ СЕМЬИ, СТАЛ УЧАСТВОВАТЬ В РИТУАЛАХ"

- Я знала, что они состоят сатанинской группировке, - продолжает Ксения. - Но о преступлениях ничего не слышала. Ольга очень любила путешествовать по Карелии и Ленинградской области (именно в этих регионах совершены два убийства). Но она объясняла эти поездки просто путешествием. Я заметила, что мой брат после встречи с ней тоже стал меняться. Начал мистические фотографии выкладывать. Изменил свой стиль, начал ходить в черном, появилась эта оккультная атрибутика, символы, которые начали меня напрягать. Он отрекся от семьи, начал выпивать. Мы с мамой разговаривали с ним по этому поводу, но от него не услышали объяснений.

Ритуалы группировка объяснила желанием избавиться от слабых людей Фото: СОЦСЕТИ

У пары уже через год родилась первая дочка, ей сейчас три года. Второй дочке - всего год.

- Оля мне про свое прошлое не особо говорила, - делится Ксения. - Знаю, что у нее есть мать, с которой она не общается. За детей она тоже не очень беспокоилась. Во время беременности и во время кормления грудью она употребляла наркотики. Потом, когда я приехала к ним в гости, я узнала, что она еще и распространяет их. С ней вообще было опасно связываться. Когда я была у них в гостях, она отмечала день рождения своего друга. Я принимала медикаментозные препараты. Мне нельзя было ничего запрещенного категорически. Но она мне подсыпала наркотик в "Колу". Возможно, она со мной проводила какой-то обряд, я не знаю. Но меня в тяжелом состоянии положили в больницу. Свой поступок она так и не объяснила. Позже я снова приехала к ним, она украла у меня деньги.

В квартире нашли много атрибутики Фото: СОЦСЕТИ

"ИЗБАВЛЯЕМ МИР ОТ СЛАБЫХ"

В квартире у Андрея и Ольги сестра видела множество оккультных книг и сатанинских предметов. Картины дьявола, шкатулки с пентаграммой, свечи и прочие. В секту пытались затянуть и саму Ксению. От этих воспоминаний девушку до сих пор передергивает.

- Один из членов группировки рассказывал, что они занимаются очисткой планеты от ненужных людей, от слабых. Но подробностей никаких не рассказал, - уточнила Ксения.

Убийствах совершали в лесу Фото: СОЦСЕТИ

Андрея с Ольгой задержали еще в марте в Московской области. Поначалу - за наркотики. А недавно Ксения узнала от адвоката, что их еще подозревают и в двойном ритуальном убийстве в Ленобласти и в Карелии.

- Мой брат отрицают свою вину, - делится Ксения. - Поначалу он взял преступления на себя, из-за любви, чтобы защитить Ольгу, чтобы ее отпустили. Но теперь он изменил свои показания.

"ЖЕРТВА ВЫБИРАЕТ СЕБЯ САМА"

К слову, кроме Андрея с Ольгой задержали еще около 10 членов группировки.

- Трое вышли на свободу, остальные находятся под следствием, - вздыхает Ксения. - Дети брата сейчас находятся со мной. Я оформила над ними опекунство.

Пара сошлась на интересе к оккультным ритуалам Фото: СОЦСЕТИ

По данным сестры, сатанинская группировка называется "Орден девяти углов". Это международная организация, зародившаяся в Великобритании. Она специализируется на жертвоприношениях. Согласно их правилам, убийца должен позволить своей жертве самостоятельно выбрать себя. Жертвами они выбирают людей со слабым характером. Они презирают убийства животных в качестве жертвоприношений, объясняя это тем, что нужно выбирать мирских жителей, "учитывая обилие человеческого шлака".

Платон, возможно, был убит оккультной группой Фото: Лиза Алерт

Убитыми считаются, предварительно, 27-летние житель Петербурга Платон и 27-летняя москвичка Виктория. Обоих считали пропавшими с 2016 года. По одной из версий, они тоже состояли в культе. Об этом говорят и вещи, в которых в последний раз видели пропавших.

- Виктория на момент исчезновения была одета: черные джинсы, черная толстовка без капюшона, черные кроссовки. На шее на черном шнурке амулет в виде пятиконечной звезды в круге? - сообщали в МВД Москвы.