Как возместить ущерб за авто после потопа. Эксперты объяснили, куда петербуржцам обращаться в первую очередь

Автомобилисты на улице Парашютной страдают каждый раз, когда в городе проходит сильный дождь. Фото: vk.com/spb_today / Ирина Егорова

После супердождя 2 августа во многих районах Петербурга канализация с непогодой справилась, но где-то система водоотведения все же подкачала. Из-за неисправной ливневки на улицах Уточкина и Парашютной в Приморском районе затопило несколько автомобилей. Канализационную сеть обещают привести в порядок лишь в 2022 году.

В предстоящие выходные в город снова придет ненастье, а значит, машинам вновь грозит опасность. «Комсомолка» разобралась, смогут ли владельцы пострадавших автомобилей получить компенсацию за своих «утопленников» и как это сделать.

Глава Санкт-Петербургской общественной наблюдательной комиссии Александр Холодов считает, что шансы у водителей минимальны. Несмотря на то что существует механизм получения компенсации, на практике возместить ущерб практически невозможно.

Автоэксперт Денис Шубин придерживается другой точки зрения. Он уверен, что если водители регулярно получают компенсации за поломки, которые случились из-за разбитых дорог и открытых люков, то случай с неисправной ливневкой вряд ли станет исключением.

- Конечно, вам ничего не возместят, если у вас работал двигатель. Машина получит гидроудар - и вы сами будете виноваты. Если автомобиль начало заливать во время поездки, срочно глушите мотор. Что касается компенсации, то ее, скорее всего, придется получать через суд, хотя у госорганизаций, в число которых входит отвечающий за ливневку «Водоканал», есть полномочия урегулировать конфликт без участия Фемиды, - высказался Денис Шубин.

В «Водоканале» отметили, что готовы взаимодействовать с автомобилистами, чьи машины затопило в Приморском районе. Правда, как и куда адресовать жалобу, организация пока не уточнила.

- Никто из владельцев пострадавших машин за компенсацией к нам не обращался, - уточнили на предприятии. - Но вопрос будет разрешен в соответствии с законом, который предполагает полное возмещение ущерба лицом, ответственным за причинение вреда. Мы осознаем меру своей ответственности и предпримем все зависящие от нас меры для восстановления нарушенных прав автомобилистов.

В Комитете по благоустройству добавили, что возмещение ущерба будет зависеть от ряда факторов. Например, юристы обязательно учтут, не нарушил ли водитель правила парковки и не пренебрег ли прочими ПДД.

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