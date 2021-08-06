Зоозащитницу зарезали в приюте для бездомных животных в Карелии

Суд дал 9 лет убийце зоозащитницы из Карелии. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Сегежский городской суд Карелии вынес приговор по громкому делу об убийстве зоозащитницы, которую прямо в помещении приюта для кошек зарезал 40-летний мужчина. Трагедия произошла еще в декабре 2020 года, а сейчас дело дошло до рассмотрения по существу.

- Следствием и судом установлено, что в декабре 2020 года подсудимый, находясь в помещении Общественной организации, занимающейся помощью бездомным животным, в городе Сегежа, в ходе ссоры со знакомой женщиной напал на нее с ножом, и причинил телесные повреждения, от которых она скончалась на месте происшествия, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Республике Карелия.

Мужчину задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Поскольку обстоятельства произошедшего были очевидны, расследование надолго не затянулось. Суд состоялся уже через полгода. По приговору обвиняемый получил 9 лет 4 месяца с отбыванием в колонии строго режима. Время, проведенной в следственном изоляторе, зачтут ему из расчета день за полтора.