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Общество6 августа 2021 14:50

Александры по-прежнему в моде: Названы самые популярные имена детей в Санкт-Петербурге

Рассказываем, как изменились предпочтения родителей в выборе имен для своих малышей
Никита НЕСТЕРОВ
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Самое популярное мужское имя в Санкт-Петербурге - Александр.

Самое популярное мужское имя в Санкт-Петербурге - Александр.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Комитет по делам ЗАГС поделился списком самых популярных имен в Санкт-Петербурге на конец июля 2021 года. Сенсаций нет: мальчиков по-прежнему чаще всего нарекают Александрами или Иванами. На третьем месте - Максим. Следом идут Марки и Львы, а вот дальше предпочтения родителей сильно разнятся. Что касается топа самых популярных имен для девочек в Санкт-Петербурге, то тенденции тут тоже не поменялись.

- Девочек чаще всего называют Софиями. Также в Петербурге стало больше обладательниц имен Полина и Мария, - рассказали "КП-Петербург" в Комитете.

А вот Евгения и Ангелина, напротив, потеряли свою популярность. Новорожденных, которых так назвали в июле, стало гораздо меньше.

Список самых редких имен в Комитете пока не составили. Скорее всего, Добрынь, Евпатиев, Олимпий и других былинных героев традиционно подсчитают перед Новым годом.

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