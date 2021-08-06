Александры по-прежнему в моде: Названы самые популярные имена детей в Санкт-Петербурге

Самое популярное мужское имя в Санкт-Петербурге - Александр. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Комитет по делам ЗАГС поделился списком самых популярных имен в Санкт-Петербурге на конец июля 2021 года. Сенсаций нет: мальчиков по-прежнему чаще всего нарекают Александрами или Иванами. На третьем месте - Максим. Следом идут Марки и Львы, а вот дальше предпочтения родителей сильно разнятся. Что касается топа самых популярных имен для девочек в Санкт-Петербурге, то тенденции тут тоже не поменялись.

- Девочек чаще всего называют Софиями. Также в Петербурге стало больше обладательниц имен Полина и Мария, - рассказали "КП-Петербург" в Комитете.

А вот Евгения и Ангелина, напротив, потеряли свою популярность. Новорожденных, которых так назвали в июле, стало гораздо меньше.

Список самых редких имен в Комитете пока не составили. Скорее всего, Добрынь, Евпатиев, Олимпий и других былинных героев традиционно подсчитают перед Новым годом.