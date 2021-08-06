943 человека на место: Первый мед поставил рекорд по конкурсу среди абитуриентов

Всего в этом году ряды студентов Петербурга пополнят 28 310 человек. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В вузах Северной столицы сегодня, 6 августа, вступает в силу приказ о зачислении бюджетников очной формы обучения. Первыми официально начнут студенческую жизнь победители олимпиад, льготники и целевики. Затем, 11 и 17 августа, зачислят остальных абитуриентов. Всего в этом году ряды студентов Петербурга пополнят 28 310 человек.

Предстоящие приказы коснутся лишь тех, кто поступает на бакалавриат или специалитет по результатам ЕГЭ. В вузах, куда принимают по внутренним экзаменам, результаты зачисления огласят позже. То же самое касается и тех, кто будет учиться на коммерческой основе или на вечернем отделении. Позже всех на учебу примут заочников. Результаты приказов озвучат лишь в 20-х числах сентября.

- Сравнивать количество поступивших в этом году с предыдущими показателями не совсем корректно - набор пока продолжается. Но конкуренция в этом году точно выше. Если в 2020-м в Петербурге в среднем на одно место претендовали 14 человек, то сейчас эта цифра выросла до 17,5. Кстати, это не значит, что именно столько человек в действительности собирается поступать на один факультет, ведь многие подали документы в несколько вузов и на разные направления, - рассказал председатель Совета ректоров Санкт-Петербурга и Ленинградской области Алексей Демидов.

В среднем на одно место в вузе в этом году претендует 17 человек. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Наибольший ажиотаж в этом году в Первом Санкт-Петербургском медицинском университете имени Павлова: на одно место претендуют 943 человека. Такая невероятная цифра обусловлена тем, что почти все поступившие в вуз на бюджет получат место по целевому направлению благодаря успехам в олимпиадах и льготам.

Одной из особенностей зачисления в этом году стало то, что абитуриентам предоставили возможность самостоятельно выбрать экзамен, по результатам которого их примут в университет. Например, в ряде вузов будущие технари смогут отдать предпочтение информатике или физике в зависимости от экзаменационного бала.

Хорошая новость и для абитуриентов из Беларуси: результаты ЦТ (Центральное тестирование, аналог ЕГЭ) при зачислении будут котироваться так же, как и баллы отечественных госэкзаменов.