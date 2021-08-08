Антинаводнение в Петербурге: Финский залив резко обмелел за сутки почти на полметра

В Петербурге резко обмелел Финский залив. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Петербурге наблюдают за необычным природным явлением: всего за сутки заметно обмелел берег Финского залива в районе Парка 300-летия. Такой «отлив» зафиксировали камеры «Лахта Центра». Ускоренное видео, на котором видно, как песчаная полоса становится все больше, опубликовали на официальной странице многофункционального комплекса в соцсети.

По данным, которые зафиксировали на Комплексе защитных сооружений Петербурга, уровень воды действительно упал на 40 сантиметров. И это притом, что за первую неделю августа в городе прошло не просто много дождей, а выпала сразу месячная норма осадков. Но удивляться не стоит, и причина у такого «отлива» есть.

– Причина – сильный ветер восточных направлений, из-за которого происходит так называемый сгон воды из акватории. Еще этот процесс называют антинаводнением, – рассказали в пресс-службе «Лахта Центра».

Однако такое обмеление в Петербурге не стало рекордом. Самый сильный сгон воды за последнее время был зафиксирован в ноябре 2012 года. Тогда берег залива обмелел сразу на 140 сантиметров.