Котики на миллион: Какие питомцы живут у Лизы Боярской, Дениса Клявера и Александра Кержакова

Четвероногие питомцы Александра Кержакова. Фото: www.instagram.com/a.kerzhakov11.

Несмотря на гастроли и съемки, знаменитости находят время на домашних животных. Причем многие не ограничиваются одним, а обзаводятся мини-зоопарком. Каждый год 8 августа празднуют Международный день кошек. «Комсомолка» узнала, у кого из петербургских знаменитостей живут четвероногие мурлыки.

Такая красавица недавно посилилась в доме Лизы Боярской. Фото: www.instagram.com/lizavetabo.

ДУШЕНЬКА-ПОДРУЖЕНЬКА БОЯРСКОЙ

Стоимость: от 10 000 рублей.

В мае 2021 года у актрисы Елизаветы Боярской произошло пополнение в семье: нового жителя, британскую золотистую шиншиллу (не путать с шиншиллами-грызунами!), назвали Лилу. Знаменитая петербурженка призналась подписчикам в «Инстаграме», что она хотела именно кошечку, так как ее окружают одни парни, подразумевая супруга Максима Матвеева и двоих сыновей – Гришу и Андрея. Теперь у Елизаветы появилась «душенька-подруженька». Поклонники Боярской уверены: Лилу похожа на хозяйку. Но, судя по фотографиям, полюбилась пушистая красавица всей семье.

Лакки - единственная кошка у Дениса Клявера. Фото: www.instagram.com/denisklyaver.

ДОМАШНИЙ ЗООПАРК КЛЯВЕРА

Очаровательный пушистик живет и в доме у Дениса Клявера. Девочку зовут Лакки. Она появилась у певца 6 лет назад. Кошке очень повезло: Денис с супругой Ириной ехал домой и на дороге, прямо в колее, разглядел маленького котенка. Малыша вытащили из грязи, отмыли, выходили и полюбили.

Еще у Кляверов 10 лет жил бенгал Тоша, но в июне 2021 года он умер. По словам певца, у него был прекрасный, практически собачий характер. Тоша был преданным, легко поддавался дрессировке и даже не царапался. Его уход стало большим потрясением для семьи.

В доме у артиста живет также три собаки – хаски Грей и Лейя, а также полуторагодовалый французский бульдог Изюм. Собачье трио с Лакки не ладят.

Маргарита Грачева и ее пятнистый друг Тигран Фото: Юлия Крюкова.

ШУСТРЫЙ БЕНГАЛ ГРАЧЕВОЙ

Стоимость: от 20 000 рублей.

Еще одна фанатка кошек – телеведущая Маргарита Грачева. У них с мужем Максимом живет бенгал Тигран, которого ласково называют Ти. Кот – любопытный экстремал. Он обожает залезать в ванну и пить воду из-под крана, с удовольствием «ныряет» в стиральную машинку и ходит по кухонному гарнитуру, рассматривая, что вкусного оставили снаружи. Кот с радостью запрыгивает на карниз, на вытяжку или холодильник. При любой возможности Ти срывает шторы, а уж пройти мимо новогодней елки, не сбросив несколько украшений, – для пушистого красавца что-то из разряда фантастики.

Хвостатые пушистики живут в доме у Александра Кержакова. Фото: www.instagram.com/a.kerzhakov11.

ОТДУШИНА КЕРЖАКОВА

Души не чает в своих питомцах экс-футболист «Зенита», главный тренер ФК «Нижний Новгород» Александр Кержаков. У него дома в Ленинградской области живут два кота – Бантик и Муся. Спортсмен любит с ними проводить время и фотографироваться. Кто-то в комментариях в соцсетях даже дал Кержакову шутливое прозвище – «Саня Куклачев». Но это не совсем так! У Кержакова есть еще и пес Флинт. Домашние питомцы регулярно появляются у него в «Инстаграме».

Анастасии Макеевой скучать не приходится. У нее живут саванны Симба и Спиридон. Фото: www.instagram.com/makeevan.

БЕСЦЕННЫЕ КОТЫ МАКЕЕВОЙ

Стоимость: зависит от класса – первое поколение (53 процента крови сервала) стоит от 1, миллиона рублей, остальные дешевле.

Звезда мюзиклов Анастасия Макеева, несмотря на плотный график, давно обзавелась домашними животными. У нее их целых пять. Усатых мурлык трое: британская шиншилла Рокси и два саванна – Симба и Спиридон. Котики, по ее словам, очень ласковые. С остальными питомцами – двумя собаками – не дерутся. В общем, живется артистке с миниатюрным зверинцем весело.