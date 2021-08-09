Пианистка Полина Фрадкина: «Выживает не сильнейший, а тот, кто умеет адаптироваться»

Полина Фрадкина - потомственный музыкант. Фото: Артем КИЛЬКИН

В эфире Радио «Комсомольская правда в Петербурге» (92,0 FM) побывала музыкант с мировым именем Полина Фрадкина. Последние годы пианистка занимается тем, что читает лекции о взаимосвязях музыки с разными аспектами жизни. Попробовали вникнуть в ее философию.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПРОТОЯЗЫК

- Полина, в Эрмитаже вы читаете лекции о взаимосвязи музыки и живописи?

- Да, музыки там, правда, нет, поэтому приходится все на словах рассказывать. Последние два месяца очень активно веду «Инстаграм», он вписался в поле моих профессиональных интересов. Там есть немного личного, но в основном все вокруг взаимосвязи музыки и психологии.

- Ученые утверждают, что у каждого человека есть музыкальный ген.

- Это очень интересная тема. Когда появилась музыка и что такое музыка вообще, мыслители, музыканты и композиторы спорят на протяжении веков. Сейчас отношение изменилось. Раньше считалось, что музыка родилась вместе с остальными искусствами. Человек захотел самовыразится - и начал сочинять.

- Типа древней наскальной живописи?

- Да, первые музыкальные инструменты были найдены одновременно с ними. Но в последнее время появилась версия, что музыка родилась до речи. То есть люди переговаривались сначала некими музыкальными интонациями, а речь сформировалась позже из музыкальных фраз. Речь - это более усложненная система звуков.

- Прямо как птицы общались?

- Британский археолог Стивен Митен написал книгу «Поющие неандертальцы». Ученый рассуждает об особенностях протоязыка, состоящего из фраз, которые только в сочетаниях несли информацию, - о первичных интонациях, которые могли охарактеризовать грусть, боль, страх, агрессию.

- Они невербальны?

- Они невербальны, поэтому все люди это узнают. Мне хочется верить в эту историю, она кажется правдоподобной. Я заметила, слушала кусочки архаичных колыбельных песен совершенно разных народов, что интонации одинаковые. Подозреваю, если послушать плачи, отпугивающие заклинания, то они тоже у всех народов будут похожими. Именно по этой причине нам всем понятна музыка. Доказано, человек рождается и сразу отличает музыкальные интонации.

В МИРЕ ДИССОНАНСА

- У вас множество лекционных циклов, но есть любимая тема - диссонансы и консонансы. Почему?

- Я начала заниматься исследованиями в области взаимосвязи музыки и психологии, музыки и психики именно с диссонанса, потому что мы живем в мире диссонанса, потому что это конфликт. Конфликты внутри нас, в обществе, в большой политике, в семьях… Мне стало интересно, как это отражается в музыкальном языке, каким образом диссонанс прошелся по истории музыки, особенно западноевропейской. По легенде, еще Пифагор пытался понять математическим путем, какое сочетание звуков нас раздражает, а какое ублажает. Вот, например, григорианский хорал - максимально консонансное звучание, способное ублажить слух.

В Древней Греции возникло музыкально-математическое учение об устройстве космоса, об устройстве мироздания «Музыка небесных сфер». Суть его в том, что планеты, которые движутся по орбитам, издают звуки. И звуки эти консонансные, то есть благозвучные. Потом это учение перекочевало в христианскую традицию. Григорианский хорал - главная музыка древнегреческого христианства. И она не просто благостная, в ее структуре отражено определенное идеологическое мировоззрение. В этой музыке нет конфликтов и разногласий: в ней все прекрасно.

Но музыка не может существовать без диссонансов, ей тогда некуда развиваться. А развитие - это жизнь.

- Это как положительный и отрицательный герои, которые могут существовать только на фоне друг друга?

- По сути, да. Возьмем, конец XIX века, композитора Вагнера, который строил произведения на конфликте и сам был в конфликте с миром. Возникает вопрос: личное ли это или коллективное отражение времени? Как пришло человечество к этому моменту? Почему именно накануне ХХ века диссонанс вышел на первые роли и даже закрался в церковную музыку?

Полина Фрадкина выступает как солирующая пианистка в России и за рубежом. Фото: Артем КИЛЬКИН

РАЗНООБРАЗИЕ НЕСЕТ КОНФЛИКТ

- В ваших лекциях встречается словосочетание «эмансипация диссонанса».

- Это не у меня, а у композитора Шенберга. Он ввел самые строгие правила, которые только могут быть в музыке. Но эта теория была притянута за уши. Например, музыка Рахманинова переполнена диссонансами, а нам она кажется благозвучной. Поэтому диссонанс и консонанс - понятия относительные. Постепенно выяснилось: что для одного поколения кажется диссонансом, для последующих - нет. В жизни ведь также, сперва явление кажется неприемлемым, а через некоторое время уже не вызывает подобных чувств. Любое усложнение - это разнообразие. А разнообразие всегда несет конфликт.

- Теперь понятно, почему некоторые люди предпочитают барочную музыку: она максимально проста и предсказуема.

- После Средневековья барочная музыка тоже считалась варварской и переполненной диссонансами.

- Кстати, исходя из мифов, Гармония - дочь Марса и Афродиты, Бога войны и богини красоты.

- Гармония и музыка невозможны без Марса и Афродиты. Нам ведь и в жизни иногда хочется достичь гармонии с мечом в руках, а иногда - с такой вот психологией: «Не надо меня беспокоить». Как король из фильма «Обыкновенное чудо», который все время говорит: «Не расстраивайте меня, не надо». С такой психологией живет большое количество людей. И эти люди слушают определенную музыку. В современном мире, в противовес диссонансной музыке, появилась минималистичная - когда несколько часов играется одна нота, например. И слушатель может получить катарсис от такой музыки, но иногда можно скатиться и в самообман. Примитивное порой мы принимаем за духовное откровение и получаем удовольствие от этой великой пустоты. Просто, когда эскапизм становится жизненным принципом, в этом ничего хорошего нет. Уход от реальности не гарантия того, что эта реальность тебя не накроет.

- Это похоже на наркоманию и алкоголизм.

- Что такое вообще теория Дарвина? У нас неправильно переведено его главное изречение о том, что выживает сильнейший. Выживает не сильнейший, а тот, кто лучше всего адаптируется. Мы не говорим, что это приспособленчество: мы имеем в виду, что жизнь - это ценность. Ценность уметь жить там, где мы живем, а не говорить, что раньше было лучше. Пока человек не узнал, что есть смерть, он беззаботно бегал голым по райскому саду, ему было хорошо. Минималистичная музыка - желание вернуться в эдемский сад и ни о чем не беспокоиться. Мы все хотим гармонии. Но чтобы достичь настоящей, а не мнимой, гармонии, необходимо видеть реальность. Тогда в ней можно будет успешно функционировать.

СПРАВКА «КП»

Полина ФРАДКИНА - потомственный музыкант. Ее дедушка композитор Израиль Финкельштейн был ассистентом Дмитрия Шостаковича в Ленинградской консерватории в 1930-1940 годах. Родители - музыковеды, авторы книг. Музыкой занималась с раннего детства. Окончила консерваторию и аспирантуру по классу фортепиано.