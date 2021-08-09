Мужчина с ножом ворвался на территорию детского сада в Кудрово

Мужчина с ножом забрался на территорию детсада в Кудрово. Фото: vk.com/kudrovolife

В Кудрово вооруженный ножом мужчина ворвался на территорию детского сада. Он забрался на крышу одного из уличных навесов и находится там, не подпуская к себе никого. О происшествии в соцсетях сообщают местные жители.

- Мужчина был с ножом, судя по его поведению, пьян или находится под воздействием наркотиков, - сообщают очевидцы.

По предварительным данным, ЧП произошло на Европейском проспекте. Около трех часов дня неизвестный мужчина среднего возраста забежал на территорию частного детского садика «Маленькая страна».

Персонал вызвал охрану и полицию. Приехавшие на вызов чоповцы спугнули нарушителя и он скрылся из виду. Помещения детсада проверены, посторонних там нет. Сейчас мужчину ищут снаружи.

Никто из детей не пострадал.

- Все живы и здоровы, - рассказали «КП-Петербург» сотрудники садика.