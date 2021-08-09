Александр Кержаков выставил на продажу роскошный загородный дом в Ленобласти

Кержаков переехал в Нижний Новгород и теперь решил продать дом под Петербургом. Фото: Александр ГЛУЗ

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков решил избавиться от недвижимости под Санкт-Петербургом. Футболист выставил на продажу свой загородный дом во Всеволожском районе в посёлке Западная лица. Продавать решили через сайт объявлений Авито.

Поклонники форварда сразу узнали этот коттедж, ведь звезда футбола проводил в нем много времени, не стесняясь делиться фотографиями в Instagram. Последнее время Кержаков тут жил с двумя котами Бантиком и Мусей, до этого - с сыном от Миланы Тюльпановой, которого в итоге по решению суда оставили жить с мамой.

Свои хоромы Кержаков оценил в 150 млн рублей. Фото: с сайта объявлений "Авито".

Сам коттедж 470 квадратов с ремонтом в викторианском стиле, рядом русская баня с купелью, крытый гараж на три авто, нормы инсоляции и искусственного освещения перевыполнены.

К слову, за свой уголок тишины Кержаков хочет получить 150 миллионов рублей. Торг не рассматривают. Заниматься продажей будут риэлторы, так как сейчас футболист находится в Нижнем Новгороде, куда переехал из-за нового назначения - Александр стал главным тренером местной футбольной команды.

В этом коттедже Александр Кержаков постоянно жил после развода с Тюльпановой. Фото: СОЦСЕТИ

Напомним, год назад футболист пытался сдать этот загородный коттедж за 700 тысяч в месяц. Однако желающих не нашлось.

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