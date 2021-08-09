«Здесь такие деньги крутятся!»: Как торговцы Апраксина Двора пакуют чемоданы

Комитет имущественных отношений Петербурга на полгода приостановил работу корпусов Апраксина Двора. Фото: Артем КИЛЬКИН

Неделю назад Комитет имущественных отношений Петербурга на полгода приостановил работу корпусов Апраксина Двора, которые предприниматели арендовали у города. Торговцев обязали съехать в течение двух месяцев. Причина - смена управляющей организации: «Апрашку» хотят передать в распоряжение подведомственному комитету Агентству по развитию имущественного комплекса - тому самому, что безуспешно ищет инвестора для реставрации Конюшенного ведомства.

Апраксин Двор встречает привычной атмосферой, которая нисколько не поменялась с 90-х. Фото: Артем КИЛЬКИН

После визита чиновников на рынок на какое-то время торговля стихла. Но спустя пару дней «Апрашка» вернулась к прежнему состоянию. «Комсомолка» прогулялась по рядам и посмотрела, как торговцы готовятся к переезду.

Апраксин Двор встречает привычной атмосферой, которая нисколько не поменялась с 90-х. От асфальта почти ничего не осталось. Старинные павильоны рушатся на глазах. Отовсюду слышится громкий восточный говор. Оказавшегося на рынке покупателя тут же окружат и будут хватать за рукав, чтобы впарить ширпотреб: кроссовки, ремни, куртки, сумки. Цена заманчивая, а вот качество сомнительное.

Апраксин Двор во власти приезжих. Фото: Артем КИЛЬКИН

Запрещенкой здесь торгуют в открытую. Прилавки завалены сигаретами без акцизной маркировки, а насвай (нелегальное в России табачное изделие, популярное в Средней Азии) можно купить на каждом шагу. К тем, кто слоняется по рынку без дела, обязательно подойдут и предложат товары поинтереснее: контрафакт, паленый коньячный спирт, наркотики, оружие - все это здесь регулярно изымают во время полицейский рейдов. Однако коммерсантов правоохранители не пугают. Ведь после облавы все возвращается на свои места.

Поначалу на предстоящий переезд ничего не намекало, но, побродив по рынку, мы натыкаемся на несколько опечатанных и опустевших павильонов. Одно из зданий завешано табличками о переезде торговых точек. Куда? Да буквально через дорогу, в соседние павильоны. Другое здание, как нам пояснили сами торговцы, опечатали еще раньше по каким-то другим причинам.

Торговцев обязали съехать в течение двух месяцев. Фото: Артем КИЛЬКИН

Здание, которое покинули коммерсанты, оказалось открытым. На первом этаже лишь старая мебель и древнее оборудование для приготовления пищи. А вот на самом верху, за неприметной дверью, замаскированной коробками, скрываются жилые помещения. Предназначение комнат выдают прайс-листы с расценками для квартирантов, висящие прямо на дверях.

Любопытных на «Апрашке» не любят. Один местный коммерсант заявил, что даже если какие-то павильоны и опечатают, то их быстро откроют (а потом, узнав, что откровенничает с журналистами, поспешил взять слова назад).

Запрещенкой здесь торгуют в открытую. Фото: Артем КИЛЬКИН

Но кое-кого из торговцев все же удалось разговорить. Поделиться планами на переезд согласились только анонимно.

- Сейчас вся шумиха утихнет - и вернемся обратно. Полгода ничего пустовать не может, договоримся. Рынок никогда не закроют и выселять никого не будут! - ухмыльнулся один из торговцев. - Знаете, какие здесь деньги крутятся?

Несколько павильонов опечатаны. Фото: Артем КИЛЬКИН

P.S.

На момент подготовки публикации ответов от Комитета имущественных отношений и агентству по развитию имущественного комплекса «Комсомолка» не получила.

ВАЖНО

Известно, что в распоряжение агентства передадут 20 000 квадратных метров площадей Апраксина Двора. Это лишь небольшая часть торговых пространств: весь рынок - это город в городе, занимающий 170 000 квадратов, здесь даже свои улицы и площади есть. Поговаривают, что на территории рынка функционирует мечеть, скрытая от глаз посторонних. Но, как бы то ни было, 150 000 квадратов у торговцев точно останутся - кроме города, площадями владеют несколько частных компаний.

«Апрашку» хотят передать в распоряжение подведомственному комитету. Фото: Артем КИЛЬКИН

КСТАТИ

Корпуса и павильоны Апраксина Двора, занесенного в памятники регионального значения, неоднократно опечатывали и закрывали из-за аварийного состояния. О превращении «Апрашки» то в общественное пространство, то в ресторанный квартал говорят не первый год. Вроде бы есть инвесторы, готовые взяться за реставрацию. Но договориться с городом пока не получается.