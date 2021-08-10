Что не так с новым кольцевым маршрутом по Неве

В Петербурге 7 августа запустили новый кольцевой маршрут по Неве. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге 7 августа запустили новый кольцевой маршрут по Неве, связавший шесть пристаней города. Предполагалось, что речные трамвайчики, курсирующие с получасовым интервалом с 11.00 до 19.00, будут выполнять сразу функции и общественного транспорта для горожан, и прогулочных катеров для туристов. Корреспондент «КП» отправился проверить, как работает новый маршрут.

ОПЛАТА ПО КАРТЕ? БЕГИТЕ ЗА МОСТ

Мытнинская набережная. Находим причал, где должен пришвартоваться кораблик. До прибытия речного трамвайчика осталось всего пять минут.

- У вас карта?! Мы только наличные принимаем! - огорошивает девушка на пристани. - Бегите за Кронверкский мост. Там мужчина с терминалом стоит, у него оплатите. Должны успеть на посадку.

Пока маршрут не пользуется спросом. Фото: Артем КИЛЬКИН

Если бы не редакционное задание, вполне можно было бы махнуть на затею рукой, ведь на тех же прогулочных катерочках, которые пользуются большим спросом у туристов, с терминалами проблем нет. Но деваться некуда, бежим к мосту. Рядом пришвартован катер. На палубе установлен столик, за которым сидит мужчина.

- У вас билеты на кольцевой новый маршрут продаются по банковской карте? - спрашиваем мы.

Мужчина утвердительно кивает, но при этом какое отношение он имеет к маршруту - так и остается загадкой. Вдобавок ко всему расценок «кассир» не помнит. Приходится напоминать: одна остановка - 100 рублей, нам нужно две, значит, с нас 200. Вместо посадочного талона получаем чек. Бежим обратно. Речной трамвайчик «Выборг» уже причалил к пристани.

Ступаем на палубу, спускаемся вниз. Внутри чисто и скромно. Кресла установлены один в один как в городских автобусах. На борту всего две пассажирки. Удивительно, ведь проходящие мимо нас катера и речные трамвайчики полны экскурсантов, притом что стоимость билетов на некоторые из них даже выше (от 500 до 1000 рублей, - прим. Ред.).

Водный трамвайчик можно использовать и как общественный транспорт. Фото: Артем КИЛЬКИН

«В ОДИНОЧЕСТВЕ ГРУСТНО»

Анастасия и Ксения - петербурженки, у которых выпал выходной на понедельник. Узнав о новом маршруте, дамы решили непременно его опробовать. Их, так же как и нас, удивило, что других желающих не нашлось.

- Поздно открыли, считаем. Сейчас август, конец сезона. Прогулка нам нравится, цена билета устраивает. Иногда даже можно пользоваться как транспортом. Но как-то грустно вот так вот, в одиночестве, - рассказали пассажирки.

Но рассчитан он больше на туристов. Фото: Артем КИЛЬКИН

Ксения и Анастасия вышли на причале за Троицким мостом, а мы в компании аудиогида отправились до площади Ленина.

- В выходные люди были, а сейчас нет. Может, потому, что билеты можно купить не на каждой пристани, хотя у нас можно и через банковский перевод расплатиться, - рассказал один из членов экипажа. Жаль, что узнали мы об этом уже во время плавания…

Под неодобрительные взгляды рыбаков, покачиваясь на волнах, речной трамвайчик швартуется напротив Финляндского вокзала, где все-таки подбирает несколько пассажиров. Поэтому хотя бы до следующий остановки он пойдет не порожняком.

Поездка обойдется в 700 рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

А вот сможет ли новый маршрут удержаться на плаву - вопрос очень спорный. С такой загрузкой судов он вполне может оказаться нерентабельным, как и аквабусы, которые Смольный уже пытался запускать ранее.

По пути теплоход делает несколько остановок. Фото: Артем КИЛЬКИН

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Не хватает рекламы»

Член Ассоциации владельцев маломерных судов Юрий НАБАТОВ:

- Маршрут может стать популярным. На первых порах ему для этого могло не хватить рекламы. Подобное уже было после открытия пристани в «Севкабеле». Полторы навигации теплоходы ходили почти пустыми, но со временем о маршруте узнали, и он стал пользоваться спросом.