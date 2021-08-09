Власти Санкт-Петербурга запретили городскую застройку без возведения детсадов и школ

Градостроительная комиссия Петербурга назвала застройщикам новые правила по возведению жилья в городе. Фото: Артем КИЛЬКИН

Градостроительная комиссия Санкт-Петербурга опередила новое правило, без обязанности соблюдения которого застройщикам не дадут работать в городе. Речь о возведении социальных объектов параллельно появлению новых живых комплексов. Еще одно условие – дальнейшая передача поликлиник, детских садов и школ в собственность Петербурга. Это необходимо, чтобы в Северной столице было как можно меньше жилых кварталов, не обеспеченных социальной инфраструктурой.

- Работаем над ликвидацией дисбаланса между жилой и социальной застройкой, особенно в новостройках. Нужно активнее привлекать к этому инвесторов. Мы стремимся не только наращивать темпы возведения соцобъектов, но и вести их строительство параллельно с жилой застройкой, чтобы все сдавалось синхронно, - цитируют губернатора Александра Беглова в пресс-службе Смольного.

Градостроительная комиссия отчиталась, что уже изучила обращение на соответствие новым правилам от двух компаний. Первый застройщик намерен возвести в Московском районе 44 тысячи «квадратов» жилья, а также детский сад на 100 малышей и школу на 200 мест. Кроме этого компанию обязали спроектировать внутриквартальные проезды и передать их в собственность города. А от второго застройщика, намеревающегося возвести 128 тысяч квадратных метров жилья в Калининском районе, потребовали не только построить детсад и большую школу, но и помещения для медучреждения, где будут кабинеты врачей-терапевтов.