«Мечтаю обнять маму и папу»: Как в Петербурге встречали «бронзовую велогонщицу» Олимпиады Марию Новолодскую

Машу встречали воспитанники школы, где она занимается. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Зал ожидания аэропорта Пулково днем 9 августа превратился в трибуну для болельщиков. Дети в спортивной форме с надписью «школа спортивного резерва» и с плакатами, женщины с цветами, мужчины в строгих черных костюмах, рядом еще одна толпа из журналистов. Все они ждут рейс Москва-Петербург.

- «Наша Маша, лучшая наша», - кричат дети, репетируя важную для них встречу.

С минуты на минуту должен приземлиться самолет с велогонщицей Марией Новолодской. Спортсменка везет на родину бронзовую медаль Олимпийских игр из Токио.

Спортсменка прилетела из Токио вместе со своим тренером Александром Кузнецовым. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Идет, идет, - шепчутся встречающие.

Из дверей выходит Маша, одетая в синие шорты и белой футболке с российским гербом на груди, а за ней везет тележку с огромной коробкой ее тренер Александр Кузнецов.

И снова толпа скандирует «Поздравляем!». Дети бросаются обниматься, мужчины жать руки. А велогонщица, краснея от смущения, широко улыбается и с любопытством разглядывает собравшихся.

Девушка не отказывала никому в фото. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Маша, а где же ваша медаль?

Еще больше краснея, 24-летняя спортсменка, достает заветную награду.

- Отдыхать буду недолго и почти сразу начну готовиться к следующему соревнованию - у меня Чемпионат Европы на носу. Медаль олимпиады была для меня закономерным итогом долгой работы. Но помимо нее я увезла из Токио еще и эмоции, практику, опыт, - призналась Новолодская.

Спортсменке надарили десяток букетов цветов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Маша завоевала бронзу по велоспорту на треке в дисциплине «мэдисон». Это вид гонки, когда две спортсменки едут, держась за руки. Новолодская и ее напарница Гульназ Хатунцева на дистанции 30 километров опередили гонщиц из Голландии.

Маша родом из Великого Новгорода, из многодетной семьи. Дома ждут ее родители и одиннадцать братьев и сестер. Велоспортом у нее занимался отец и старший брат, который тоже призер различный соревнований в Европе. Но Маша сначала не мечтала о карьере спортсменки, но попробовать уговорил тренер и ведь не зря. Девушка так увлеклась, что в 14 лет уехала в Петербург, где поступила в лицей высшего спортивного мастерства «Локомотив».

И впервые в жизни велогонщица раздавала автографа. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Хоть Олимпиада позади, отдыхать Маше некогда. Домой она поедет всего лишь на один день. Девушка мечтает повидать близких и даже попросила родителей натопить баню.

- Когда приеду домой, первым делом обниму маму и папу. Скажу им спасибо, потому что они отдали меня в этот спорт. Они воспитали во мне трудолюбие и характер. И тренеру тоже спасибо. В начале я вообще не хотела заниматься серьезным велоспортом, а мечтала стать медиком. Но я не знала, что меня ждет такое великое будущее. Я не прогадала с выбором! - с гордостью сказала Маша.