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Спорт9 августа 2021 22:08

«Мечтаю обнять маму и папу»: Как в Петербурге встречали «бронзовую велогонщицу» Олимпиады Марию Новолодскую

24-летняя спортсменка прилетела на Родину, но на отдых ей дали всего один деть - сразу после этого Маша начнет готовиться к чемпионату Европы
Юлия СТАЛИНАЮлия СТАЛИНА
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Машу встречали воспитанники школы, где она занимается.

Машу встречали воспитанники школы, где она занимается.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Зал ожидания аэропорта Пулково днем 9 августа превратился в трибуну для болельщиков. Дети в спортивной форме с надписью «школа спортивного резерва» и с плакатами, женщины с цветами, мужчины в строгих черных костюмах, рядом еще одна толпа из журналистов. Все они ждут рейс Москва-Петербург.

- «Наша Маша, лучшая наша», - кричат дети, репетируя важную для них встречу.

С минуты на минуту должен приземлиться самолет с велогонщицей Марией Новолодской. Спортсменка везет на родину бронзовую медаль Олимпийских игр из Токио.

Спортсменка прилетела из Токио вместе со своим тренером Александром Кузнецовым.

Спортсменка прилетела из Токио вместе со своим тренером Александром Кузнецовым.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Идет, идет, - шепчутся встречающие.

Из дверей выходит Маша, одетая в синие шорты и белой футболке с российским гербом на груди, а за ней везет тележку с огромной коробкой ее тренер Александр Кузнецов.

И снова толпа скандирует «Поздравляем!». Дети бросаются обниматься, мужчины жать руки. А велогонщица, краснея от смущения, широко улыбается и с любопытством разглядывает собравшихся.

Девушка не отказывала никому в фото.

Девушка не отказывала никому в фото.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Маша, а где же ваша медаль?

Еще больше краснея, 24-летняя спортсменка, достает заветную награду.

- Отдыхать буду недолго и почти сразу начну готовиться к следующему соревнованию - у меня Чемпионат Европы на носу. Медаль олимпиады была для меня закономерным итогом долгой работы. Но помимо нее я увезла из Токио еще и эмоции, практику, опыт, - призналась Новолодская.

Спортсменке надарили десяток букетов цветов.

Спортсменке надарили десяток букетов цветов.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Маша завоевала бронзу по велоспорту на треке в дисциплине «мэдисон». Это вид гонки, когда две спортсменки едут, держась за руки. Новолодская и ее напарница Гульназ Хатунцева на дистанции 30 километров опередили гонщиц из Голландии.

Маша родом из Великого Новгорода, из многодетной семьи. Дома ждут ее родители и одиннадцать братьев и сестер. Велоспортом у нее занимался отец и старший брат, который тоже призер различный соревнований в Европе. Но Маша сначала не мечтала о карьере спортсменки, но попробовать уговорил тренер и ведь не зря. Девушка так увлеклась, что в 14 лет уехала в Петербург, где поступила в лицей высшего спортивного мастерства «Локомотив».

И впервые в жизни велогонщица раздавала автографа.

И впервые в жизни велогонщица раздавала автографа.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Хоть Олимпиада позади, отдыхать Маше некогда. Домой она поедет всего лишь на один день. Девушка мечтает повидать близких и даже попросила родителей натопить баню.

- Когда приеду домой, первым делом обниму маму и папу. Скажу им спасибо, потому что они отдали меня в этот спорт. Они воспитали во мне трудолюбие и характер. И тренеру тоже спасибо. В начале я вообще не хотела заниматься серьезным велоспортом, а мечтала стать медиком. Но я не знала, что меня ждет такое великое будущее. Я не прогадала с выбором! - с гордостью сказала Маша.

Велогонщица Мария Новолодская вернулась в Петербург из Токио
Петербуржцы на Олимпиаде в Токио