Пациент изрезал ножом блокадника и пенсионера в больнице №26 Петербурга

Алкоголик напал на двух пенсионеров в петербургской больнице. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Кровавая драма произошла в петербургской больнице №26, расположенной на улице Костюшко. Поздним вечером 8 августа на отделении нейрохирургии 51-летний пациент с ножом набросился на двух пенсионеров, также лежавших в больнице.

- 9 августа в 03:36 в полицию из Городской больницы №26 поступила телефонограмма о том, что 8 августа в 23:00 из 1-го Нейрохирургического отделения с проникающим колото-резанным ранением брюшной полости в состоянии средней степени тяжести госпитализирован мужчина 1949 года рождения, - сообщает источник «КП-Петербург».

В это же время, о чем также было сообщено в полицию, из того же отделения с резаными ранениями головы был увезен мужчина 1940 года рождения. Известно, что он оказался блокадником, ветераном вооруженных сил. Состояние пенсионера оценивается как средне-тяжелое.

Что касается их обидчика, то его скрутили врачи еще до приезда полиции. Нападавшим оказался 51-летний житель Приморского района Петербурга. По предварительным данным, он лежал на неврологическом отделении из-за проблем с психикой на фоне излишней любви к алкоголю. Откуда у него взялся нож - выясняют следователи.

Причиной резни стал бытовой конфликт алкоголика с пенсионерами.

Сейчас по факту произошедшего ведется проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.