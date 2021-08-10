В расшифровке важна одна цифра. Как правильно читать тесты на антитела - объясняет инфекционист

Тест на антитела, по словам эксперта, нужно уметь правильно расшифровывать. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Вакцинация от коронавируса в Санкт-Петербурге идет уверенными темпами, но вопросы у народа все равно остаются. Мы выбрали главные из них и переадресовали врачу-инфекционисту, научному сотруднику НИИ гриппа имени Смородинцева Оксане Станевич. Разговор с экспертом состоялся в эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге (92,0 FM).

ВЫСОКИЙ ТИТР - НЕ ПОВОД ОТКАЗЫВАТЬСЯ ОТ ПРИВИВКИ

Первое и главное – как правильно читать тесты на антитела? Какой результат говорит о том, что человек надежно защищен от инфекции, а какой – повод побыстрее привиться?

- Лучше всего делать количественный анализ на антитела американской тест-системой Abbot, - констатирует Оксана Станевич. – Она доступна в коммерческих лабораториях. В результатах анализов выдается количество антител в объединенных единицах на миллилитр. Чтобы понять, надежно вы защищены или нет, надо перевести их в BAU/ml – «единицы связывающих антител». Это делается либо сразу (и тогда в строке «количество антител» у вас стоят два числа – одно в объединенных единицах, одно в BAU/ml), либо надо умножить результат на определенное число, которое также указывается в результатах.

Получившееся количество в BAU/ml и будет тем критерием, от которого надо отталкиваться. Согласно системе Всемирной организации здравоохранения, пограничное значение – то есть, минимальное, при котором человек считается иммунным и способным побороться с болезнью – 150 BAU/ml. Соответственно, чем ближе ваше число к этой границе – тем менее надежный у вас иммунитет.

При этом, отмечает Оксана Станевич, даже хороший показатель антител – не повод медлить с вакцинацией.

- Дело в том, что иммунитет, полученный после болезни, и иммунитет, полученный после вакцины, никак между собой не конфликтуют, - объясняет эксперт. – То есть, они не уничтожают друг друга, не «съедают» - наоборот, вакцина дает «бустерный эффект», работает на усиление. Поэтому не нужно бояться вакцинироваться даже при высоком титре антител.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОД ВОПРОСОМ

Другой важный вопрос – чем, собственно, прививаться? По словам Оксаны Станевич, единственной «работающей» вакциной от коронавируса из всех представленных в России можно считать «Спутник V».

Эпидемия коронавируса в Петербурге пока что далека от завершения. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Дело в том, что только у «Спутника V» есть публикация в серьезном международном научном рецензируемом издании – журнале The Lancet, - считает специалист. – Это знак качества – если статью приняли и не отбраковали впоследствии, значит, все критерии доказательности, значимости и достоверности информации, которые в ней изложены, были соблюдены. Ни по «КовиВаку», ни по «ЭпиВакКороне» аналогичных публикаций пока что не было.

Что касается «Спутника Лайт», то это, по словам Оксаны Станевич, просто «половинка» «Спутника V» - тот же первый компонент, который вводят в прививочных пунктах. Поэтому этот препарат лучше использовать для ревакцинации.

- Но, опять же, нельзя сказать, что «КовиВаком» и «ЭпиВакКороной» нельзя вакцинироваться, - подчеркивает эксперт. – Просто их эффективность пока что не подкреплена убедительными научными публикациями. К сожалению, ситуация с эпидемией сложилась настолько серьезной, что в широкий оборот надо было выпустить максимальное количество вакцин, чтобы охватить прививочной кампанией как можно больше людей.

По словам инфекциониста, единственной доказано работающей вакциной является "Спутник V". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ - НЕ ЗНАЧИТ ЗАРАЗНЫЙ

Третий, тоже важный блок вопросов – ПЦР-тесты. По словам Оксаны Станевич, положительный тест ПЦР может не говорить о том, что человек заразен для окружающих.

- В «ответе» аппарата, который выдает результаты анализа специалисту-лаборанту, есть показатель, зашифрованный буквами Ct, - объясняет специалист. – Это условный показатель вирусной нагрузки. Чем он выше – тем вирусная нагрузка меньше. Если Ct находится на уровне от 36 и выше – значит, вы уже не заразны. То есть, вирусом, который из вас выделяется, нельзя заразить культуру клеток, а значит, и человека. Если от 35 и ниже – значит, вирусная нагрузка пока еще довольно высока, и вы представляете угрозу для окружающих.

Наличие положительного теста ПЦР может не говорить о том, что человек заразен - все дело в одной цифре. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Однако даже низкая вирусная нагрузка (то есть Ct=36 и выше), объясняет специалист, не означает, что можно пренебрегать нормами безопасности: не носить маску, не мыть руки и не обрабатывать поверхности санитайзерами.