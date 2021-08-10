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Общество10 августа 2021 14:56

В расшифровке важна одна цифра. Как правильно читать тесты на антитела - объясняет инфекционист

На самые актуальные вопросы о коронавирусе и вакцинации ответил научный сотрудник НИИ гриппа Оксана Станевич
Сергей ВОЛЧКОВСергей ВОЛЧКОВ
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Тест на антитела, по словам эксперта, нужно уметь правильно расшифровывать.

Тест на антитела, по словам эксперта, нужно уметь правильно расшифровывать.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Вакцинация от коронавируса в Санкт-Петербурге идет уверенными темпами, но вопросы у народа все равно остаются. Мы выбрали главные из них и переадресовали врачу-инфекционисту, научному сотруднику НИИ гриппа имени Смородинцева Оксане Станевич. Разговор с экспертом состоялся в эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге (92,0 FM).

ВЫСОКИЙ ТИТР - НЕ ПОВОД ОТКАЗЫВАТЬСЯ ОТ ПРИВИВКИ

Первое и главное – как правильно читать тесты на антитела? Какой результат говорит о том, что человек надежно защищен от инфекции, а какой – повод побыстрее привиться?

- Лучше всего делать количественный анализ на антитела американской тест-системой Abbot, - констатирует Оксана Станевич. – Она доступна в коммерческих лабораториях. В результатах анализов выдается количество антител в объединенных единицах на миллилитр. Чтобы понять, надежно вы защищены или нет, надо перевести их в BAU/ml – «единицы связывающих антител». Это делается либо сразу (и тогда в строке «количество антител» у вас стоят два числа – одно в объединенных единицах, одно в BAU/ml), либо надо умножить результат на определенное число, которое также указывается в результатах.

Получившееся количество в BAU/ml и будет тем критерием, от которого надо отталкиваться. Согласно системе Всемирной организации здравоохранения, пограничное значение – то есть, минимальное, при котором человек считается иммунным и способным побороться с болезнью – 150 BAU/ml. Соответственно, чем ближе ваше число к этой границе – тем менее надежный у вас иммунитет.

При этом, отмечает Оксана Станевич, даже хороший показатель антител – не повод медлить с вакцинацией.

- Дело в том, что иммунитет, полученный после болезни, и иммунитет, полученный после вакцины, никак между собой не конфликтуют, - объясняет эксперт. – То есть, они не уничтожают друг друга, не «съедают» - наоборот, вакцина дает «бустерный эффект», работает на усиление. Поэтому не нужно бояться вакцинироваться даже при высоком титре антител.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОД ВОПРОСОМ

Другой важный вопрос – чем, собственно, прививаться? По словам Оксаны Станевич, единственной «работающей» вакциной от коронавируса из всех представленных в России можно считать «Спутник V».

Эпидемия коронавируса в Петербурге пока что далека от завершения.

Эпидемия коронавируса в Петербурге пока что далека от завершения.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Дело в том, что только у «Спутника V» есть публикация в серьезном международном научном рецензируемом издании – журнале The Lancet, - считает специалист. – Это знак качества – если статью приняли и не отбраковали впоследствии, значит, все критерии доказательности, значимости и достоверности информации, которые в ней изложены, были соблюдены. Ни по «КовиВаку», ни по «ЭпиВакКороне» аналогичных публикаций пока что не было.

Что касается «Спутника Лайт», то это, по словам Оксаны Станевич, просто «половинка» «Спутника V» - тот же первый компонент, который вводят в прививочных пунктах. Поэтому этот препарат лучше использовать для ревакцинации.

- Но, опять же, нельзя сказать, что «КовиВаком» и «ЭпиВакКороной» нельзя вакцинироваться, - подчеркивает эксперт. – Просто их эффективность пока что не подкреплена убедительными научными публикациями. К сожалению, ситуация с эпидемией сложилась настолько серьезной, что в широкий оборот надо было выпустить максимальное количество вакцин, чтобы охватить прививочной кампанией как можно больше людей.

По словам инфекциониста, единственной доказано работающей вакциной является "Спутник V".

По словам инфекциониста, единственной доказано работающей вакциной является "Спутник V".

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ - НЕ ЗНАЧИТ ЗАРАЗНЫЙ

Третий, тоже важный блок вопросов – ПЦР-тесты. По словам Оксаны Станевич, положительный тест ПЦР может не говорить о том, что человек заразен для окружающих.

- В «ответе» аппарата, который выдает результаты анализа специалисту-лаборанту, есть показатель, зашифрованный буквами Ct, - объясняет специалист. – Это условный показатель вирусной нагрузки. Чем он выше – тем вирусная нагрузка меньше. Если Ct находится на уровне от 36 и выше – значит, вы уже не заразны. То есть, вирусом, который из вас выделяется, нельзя заразить культуру клеток, а значит, и человека. Если от 35 и ниже – значит, вирусная нагрузка пока еще довольно высока, и вы представляете угрозу для окружающих.

Наличие положительного теста ПЦР может не говорить о том, что человек заразен - все дело в одной цифре.

Наличие положительного теста ПЦР может не говорить о том, что человек заразен - все дело в одной цифре.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Однако даже низкая вирусная нагрузка (то есть Ct=36 и выше), объясняет специалист, не означает, что можно пренебрегать нормами безопасности: не носить маску, не мыть руки и не обрабатывать поверхности санитайзерами.

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