Отпросились в туалет и сбежали: Полиция просит помощи в поиске братьев, исчезнувших из суда Выборга после приговора

Полиция опубликовала ориентировку на сбежавщих из выборгского суда братьев. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Главное управление МВД России по Петербургу и Ленинградской области опубликовало ориентировку на двух братьев, которые сбежали прямо из зала суда после оглашения приговора. Все произошло в городе Выборге вечером 9 августа. А путем на свободу для осужденных стало окно туалета.

- Их охраняли судебные приставы. Полицейского сопровождения не было. После приговора осужденные попросились в туалет, приставы их отвели, но внутрь заходить не стали. Осужденные воспользовались, тем что на окнах не было решеток и скрылись, - сообщил источник «КП-Петербург».

Причина, по которой за братьями присматривала не полиция, оказалась простой: судили двух уроженцев Ленобласти за обычную бытовую драку и выкрикнутые в запале слова, расцененные как угроза убийством. Поэтому дело рассматривал мировой суд, где меры пресечения не столь строгие.

Тем не менее, учитывая прошлые судимости, младший из братьев уже сидел за кражу и угон машины, а старший общался с правосудием из-за вымогательства, срок оказался реальным. В итоге 35-летний Михаил получил год колонии строгого режима, а его 40-летний брат Коля - 2,5 года «строгача». В места не столь отдаленные они не собирались, поэтому, воспользовавшись попустительством приставов, дали ходу.

Их известных примет: рабочая роба (одежда) на обоих. Полное телосложение у младшего брата и худощавое - у старшего. Рост - средний.

- Полицией приняты все необходимые меры, направленные на розыск и задержание указанных граждан. Уважаемые граждане, если вы обладаете информацией о местонахождении указанных лиц, просьба обращаться в полицию по телефонам 02 или 112, - просит помощи Главк.