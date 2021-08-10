Холдинг «РСТИ» завершил строительство первого этапа ЖК «На Заречной». Фото: пресс-служба Холдинга "РСТИ".

Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдала разрешение на ввод в эксплуатацию первого этапа жилого комплекса «На Заречной» в Парголово. Объект, входивший в список проблемных, достроил холдинг «РСТИ» (Росстройинвест).

Первый этап ЖК «На Заречной» состоит из двух домов высотой 25 и 19 этажей соответственно, а также двух подземных паркингов. Одноподъездный 25-этажный дом рассчитан на 288 квартир общей площадью 9,6 тысяч кв. м. Второй дом состоит из трех подъездов и 486 квартир общей площадью 16,1 тысяч кв. м. В подземных паркингах расположены 167 машино-мест.

Строительство первых корпусов жилого комплекса «На Заречной» изначально планировалось завершить в 2016 году, однако стройка остановилась из-за финансовых проблем, возникших у ГК «Норманн». В ноябре 2020 года холдинг «РСТИ» подписал соглашение с Санкт-Петербургом о достройке проблемных объектов ГК «Норманн» — жилых комплексов «Три апельсина» и «На Заречной».

- Завершение строительства первого этапа ЖК «На Заречной» оказалось непростой задачей – в частности, нам пришлось полностью восстанавливать инженерные сети и переделывать отделку мест общего пользования. Однако мы выполнили свои обязательства в поставленные сроки и очень рады, что дольщики скоро получат ключи от долгожданных квартир, — прокомментировала генеральный директор холдинга «РСТИ» Валентина Калинина.

Фото: пресс-служба Холдинга "РСТИ".

Выдача ключей будет производиться конкурсными управляющими под контролем Комитета по строительству Санкт-Петербурга. Комитет опубликует график передачи в ближайшее время.

В данный момент холдинг «РСТИ» продолжает строительство третьего этапа жилого комплекса «На Заречной», которая также состоит из двух домов и двух подземных паркингов. Работы ведутся в строгом соответствии с графиком, сдача в эксплуатацию запланирована на лето 2023 года.

Напомним, в середине июля холдинг «РСТИ» закончил строительство еще одного объекта ГК «Норманн» — третьего корпуса жилого комплекса «Три апельсина», в котором расположены 300 квартир.