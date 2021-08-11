Обещали пять - не открыли ни одной: Проблему нехватки школ в Петербурге решит градостроительная комиссия

Петербургских застройщиков обязывают возводить социальные объекты в новых кварталах. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петербургских застройщиков обязывают возводить социальные объекты в новых кварталах, но проблема нехватки детских садов, школ и поликлиник почему-то не исчезает: безответственные девелоперы продолжают увиливать от обещаний. Чтобы решить вопрос, в регионе создали Градостроительную комиссию. Она взяла на контроль строительство школ и поликлиник. В августе новое ведомство рассмотрело первые проекты.

ЖИЛЬЕ - НА ПАУЗУ?

- Решение о создании комиссии приняли еще в мае. Теперь застройщик не будет подавать документы в разные комитеты Смольного. Отныне девелоперы напрямую обращаются в комиссию, в состав которой входят представители профильных ведомств. После этого инвесторы получают единое заключение Смольного. Социальные объекты комиссия возьмет на особый контроль, - уточнили в Комитете по строительству.

Контролируя застройку, комиссия и упростит жизнь застройщикам. Директор Российской гильдии управляющих девелоперов Елена Бодрова призналась, что участники рынка встретили инициативу положительно, ведь у инвесторов давно был запрос на единый совещательный орган.

- Инвесторы сами заинтересованы в том, чтобы возводить социальные объекты: спрос на дома без школ и поликлиники поблизости ниже. Раньше случалось так, что Комитет по образованию просит построить школу, Комитет по здравоохранению - поликлинику, а потом Комтранс говорит, что здесь планируют пустить трамвай. Застройщик был вынужден искать компромисс. Теперь решение примет единый орган, - отметила Бодрова.

Петербург стал первым регионом, в котором контроль над возведением социальных объектов застройщиками взял на себя губернатор. Но в одни миг решить проблему, увы, нельзя - нехватка школ и садиков слишком велик.

- В теории в Петербурге какое-то время надо возводить только социальные объекты, без жилых домов. Но на практике это невозможно. Градостроительная комиссия - новый виток в решении проблемы. Окончательный ли, покажет время, - резюмировала Елена Бодрова.

45 ДЕТЕЙ В КЛАССЕ

Один из двух градостроительных проектов, который уже рассмотрела комиссия, воплотят в Московском районе. В последнее время он испытывает недостаток школ. Правда, одно учебное заведение проблему не решит, ведь его строят для маленьких жителей нового квартала.

Инвесторы сами заинтересованы в том, чтобы возводить социальные объекты: спрос на дома без школ и поликлиники поблизости ниже. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На днях местные активисты обратили внимание властей на отсутствие школ в новых кварталах на Среднерогатской улице. На пустыре появились парты, доска и глобус - импровизированный класс под открытым небом.

- Наш застройщик обещал школу и садик, но вместо этого он просто отдал землю назад городу. Проблема стоит остро с 2016 года. Своих детей возим в Купчино. В ближайшей школе, которая в двух километрах от дома, мест нет - там 45 человек в одном классе сидят. У нас должно было появиться образовательное учреждение в конце 2021 года, но проект не согласовали, - сетует жительница Среднерогатской улицы Марина.

У петербурженки Екатерины, проживающей в соседнем квартале, боль та же. У женщины двое детей, 8 и 10 лет, и в школу приходится ездить на 5-й Предпортовый проезд. Записать ребятишек туда получилось лишь потому, что раньше малыши ходили рядом в детский сад.

- В школах 508 и 519 мест нет. Даже первоклашкам отказывают. У нас на 26 000 жителей ни одной школы, хотя должны были построить пять. Везде причины разные: где-то проект не согласовали, где-то застройщик общения не выполнил, где-то договор не заключили. Пишем жалобы во все инстанции, а толку-то? Ведь ни одну стройку еще так и не начали, - сокрушается Екатерина.

В администрации Московского района проблему признают, да поделать ничего не могут. По словам чиновников, повлиять на застройщиков в силах лишь в Смольном.

КСТАТИ

Новый учебный год придется встречать на улице всем петербургским школьникам. В связи с эпидемиологической обстановкой Комитет по образованию решил провести торжественные линейки на свежем воздухе и с обязательным использованием средств индивидуальной защиты.