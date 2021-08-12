За 10 лет дамба спасла Петербург от 26 наводнений

Срок эксплуатации петербургской дамбы - 100 лет. Фото: Артем КИЛЬКИН

За свою историю Петербург пережил не одно крупное наводнение, но в 2011 году закончилось строительство Комплекса защитных сооружений (КЗС). Сегодня, 12 августа исполняется ровно 10 лет, как город может спокойно спать под шум дождя и вой ветра.

СТРОИТЕЛЬСТВО ОКУПИЛОСЬ

Срок эксплуатации петербургской дамбы - 100 лет. От скольких наводнений она спасет город за это время, неизвестно, но известно, от скольких уже спасла.

- С начала работы дамба предотвратила 26 морских нагонных наводнений. Примерный ущерб, который они могли бы нанести Петербургу, - 123 миллиарда рублей. Это уже окупает стоимость строительства. Но не стоит забывать, что за наводнениями в большинстве случаев стоят еще и человеческие жертвы, - рассказывает заместитель генерального директора по эксплуатации Дирекции КЗС Санкт-Петербурга Игорь Полищук.

Среди несостоявшихся бедствий могли бы быть и очень крупные. В декабре 2011 года шторм «Патрик» поднял уровень воды на 2,94 метра. Четырех сантиметров не хватило до уровня катастрофического наводнения. Значительную угрозу принес и шторм «Десмонд» в 2015 году, тогда дамба была закрыта 41 час. Всего за тот год было семь крупных подъемов воды, столько же зафиксировали и в 2020-ом.

Кстати, за время работы дамбы изменились климатические условия: увеличилась сила ветра, сместились периоды повышенной опасности. Если раньше большая часть наводнений приходилась на осень, то теперь - на зиму.

ЧТО ОСТАЛОСЬ ПОД УДАРОМ?

Полностью избавиться от наводнений город не сможет даже при помощи дамбы. Она защищает только от нагонной волны, но в русле Невы также образуются зажоры и заторы - скопления обломков льда в реке. Контролировать их пока не так просто.

- Наводнение - это одно из самых сложных видов чрезвычайных ситуаций. Благодаря КЗС в Петербурге остались только четыре зоны подтопления. Это облегчило задачу. Помогает и развитая система прогнозирования на дамбе. Она позволяет заранее подготовить технику и спасателей, проинформировать население, - отмечает заместитель начальника по антитеррористической деятельности и оперативному планированию ГУ МЧС по Санкт-Петербургу Станислав Завирский.

Даже от нагонной волны дамба сейчас защищает не весь город, а только те районы, что находятся внутри Невской губы. К примеру, территория Сестрорецкого и Зеленогорского районов остается под ударом. Причем дамба влияет на эти территории в отрицательном ключе: при закрытых створах КЗС в этих районах уровень подтопления повышается еще на 5 процентов. Здесь помочь может лишь укрепление и подъем берега.

ПТИЦЫ ОДОБРЯЮТ

Помимо предотвращения наводнений, перед дамбой стоит экологическая задача. Главное правило здесь не навредить. Для этого стоки с проезжей части необходимо постоянно очищать. За время работы дамба очистила три миллиона кубометров воды - объем Суздальских озер!

Это привело к видимым улучшениям экологии. Перелетные птицы, которые раньше направлялись прямиком в Карелию, теперь остаются на самой дамбе. Сейчас там более 42 видов птиц и 20 колоний, живущих постоянно. Для удобства пернатых комплекс даже подправил регламент: с Финской стороны дамбы растительность теперь убирают иначе.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Самые разрушительные наводнения в Петербурге происходили раз в тысячелетие - в 1824 и 1924 годах. Грозит ли городу катастрофа в 2024-ом?

Сергей КУРАЕВ, главный инженер проекта Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга:

- Крупное наводнение с такой же вероятностью может случиться в 2024 году, как и в любом другом. Петербургская дамба защитит от любых наводнений - даже тех, что приходят раз в тысячу лет.