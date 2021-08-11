Три дня дождей пообещали Петербургу метеорологи

Петербурге пообещали дожди в преддверии выходных. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Три дня дождей ждут жителей и гостей Северной столицы. Этим, в преддверии выходных, горожан «радуют» метеорологи. Впрочем, осадки окажутся не слишком обильными, а солнце все же будет проглядывать сквозь тучи.

- В Санкт-Петербурге в последующие три дня временами будут идти дожди, а температура составит +21…+23 градуса, - сообщает в своем Фейсбуке ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.

Причиной непогоды станут циклоны, между которыми в узкой полосе высокого атмосферного давления зажат город. В ночь на 12 августа осадков не ожидается, а днем дожди будут кратковременными. Будет дуть северный ветер, атмосферное давление пойдет вниз, но окажется близким к норме.

13 числа метеорологи также ждут кратковременные дожди и переменная облачность. Ветер сменится на западный, а давление опустится чуть ниже нормы. Термометры покажут 20-22 градуса тепла.

В субботу, 14 августа, ночь - без осадков, а утром и днем дождь. Солнца будет меньше, а осадков - больше. Ветер юго-западный и западный умеренный, температура составит +18...+20 градусов, атмосферное давление будет понижаться.