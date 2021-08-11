Дорога к ЗакСу: Горизбирком зарегистрировал в Петербурге список партии «Новые люди»

«Новые люди» впервые примут участие в выборах в петербургский парламент. Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди».

Петербургская избирательная комиссия проголосовала за регистрацию списка партии «Новые люди» на выборах в Законодательное собрание. Для этого политики почти весь июль собирали подписи в свою поддержку. В комиссию на проверку сдали более 21 тысячи автографов петербуржцев.

Поданные партией подписи прошли проверку в ГИК. Комиссия почти не нашла в представленных бумагах значительных недочетов и проголосовала за регистрацию списка из 38 кандидатов в депутаты.

Таким образом, в этом сентябре «Новые люди» впервые примут участие в выборах в петербургский парламент.

Общегородской список «Новых людей» возглавляет предприниматель и общественный деятель Дмитрий Павлов. Вместе с ним в лидерах юрист Ольга Герасина, председатель регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов и руководитель петербургского отделения партии Ксения Горячева.

Общегородской список «Новых людей» возглавляет Дмитрий Павлов, Ольга Герасина, Дмитрий Панов и Ксения Горячева. Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди».

Каждый из них также идет на выборы как одномандатник. Для этого кандидаты собрали на округе еще по 4,5-6 тыс. подписей. Сами кандидаты от партии в обязательном порядке участвовали в процессе: стояли в пикетах, знакомились с жителями, получали наказы, слушали критику и принимали предложения.

- Сбор подписей — необходимый для любого депутата опыт, - считает Дмитрий Павлов, который также выдвигается одномандатником в 24 округе (Пушкинский район). - Я сам не раз выходил на улицы в разных уголках Пушкина. Личное общение очень мотивирует, дает непередаваемое словами ощущение поддержки. Людей преимущественно волнуют проблемы комфортной городской среды, то, что происходит у них во дворе и в районе.

Ольга Герасина после завершения подписной кампании уверена, что петербуржцы ждут перемен:

- Меня в этом убедило общение с гражданами. Очевидно, что Петербургу нужно обновление. И в кандидатах от нашей партии горожане увидели надежду на это, поэтому и оказали нам поддержку. Радует, что Горизбирком сработал очень профессионально. К сожалению, этого нельзя сказать о каждой территориальной комиссии - ситуации там разные, они могут отличаться буквально на соседних территориях. Возьмем, к примеру юг города: в 16 и 18 округах гораздо меньше напряженности во взаимодействии с комиссиями чем в моем 17 округе. Возможно, дело в давлении, которое оказывает руководство «Единой России» - публично, и, по всей видимости, не публично.

Слоган партии «Люди важнее» нашел отклик среди петербуржцев.Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди».

С учетом собранных подписей по одномандатным округам, «Новые люди» сдали на проверку более 100 тысяч подписей петербуржцев. Для партии, которая появилась только в 2020 году и впервые проводит предвыборную кампанию в Петербурге, это колоссальный успех. Кандидаты от «Новых людей» уверены, что успешный сбор подписей показывает, насколько правильную политику выбрала партия. Слоган «Люди важнее» действительно нашел отклик среди петербуржцев.

- Но еще люди видят, что мы идем в ЗакС командой профессионалов. Мы хотим решить накопившиеся за десятилетия проблемы Петербурга. Городской парламент нуждается в тех, кто готов взять на себя ответственность, кто не будет прятаться от «неудобных» вопросов горожан. Но нам нужно все решать в контакте с жителями. Ждать, что перемены к лучшему произойдут сами собой, — наивно. Никто, кроме нас, ничего не изменит, — утверждает Дмитрий Панов.

Выборов в Госдуму восьмого созыва, а также в Законодательное собрание Петербурга пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Горизбирком Петербурга уже зарегистрировал списки «Яблока», РПСС, Партии Роста, «Справедливой России», КПРФ, ЛДПР и «Единой России».