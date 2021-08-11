Сдвинули бытовку, выложили брусчатку: Жители Мурино спасли бульвар Менделеева от ларьков с шавермой

Муринцы отвоевали бульвар, который хотели застроить торговыми павильонами. Фото: Никита НЕСТЕРОВ

Разговоры о том, что бульвар Менделеева в Мурино застроят ларьками с шавермой и торговыми павильонами, несколько месяцев висели мрачной тенью над парадной улицей молодого города. Жители немного выдохнули 2 августа, когда власти заявили: стройки не будет! Но утром 11 августа, когда многие были на работе, бульвар неожиданно перегородили бытовкой и забором. К вечеру недовольные жители, около 200 человек, вышли на народный сход, и бульвар удалось отстоять. Корреспондент «КП» побывал на акции и рассказывает, как развивались события, которые, скорее всего, сломают популярные стереотипы о Мурино.

Выходим из метро «Девяткино». На часах почти восемь вечера - толпы муринцев возвращаются домой из Петербурга. У знака «Я люблю Мурино» парнишка лет двенадцати пытается совладать с электросамокатом - в Мурино на днях появился кикшеринг. Рядом торгуют арбузами. Казалось бы, обычный вечер. Но, приглядевшись, мы замечаем, как в 300-400 метров от метро, полицейские машины озаряют окна новостроек синими мигалками.

Местные жители вручную собрали брусчатку. Фото: Никита НЕСТЕРОВ

На фоне плаката «Спасем бульвар от ларьков» несколько десятков человек вручную восстанавливают разобранный тротуар, пока еще перегороженный бытовкой. За несколько минут до этого полиция увезла с места событий гастарбайтеров.

- Провайдер предоставил нам записи камер уличного наблюдения. Бытовку оставили неподалеку еще вчера, поэтому мы ждали сегодня захвата. Приехали десять рабочих и 30 чоповцев, никого не пускали. Сейчас компания пытается доказать законность своих действий в суде, но пока они этого не сделали, а работы уже начали, - спешно объяснили, не отрываясь от восстановления тротуара, муринцы Василий и Владислав.

- Эта земля так осталась в собственности застройщика, после того как компания возвела ближайшие дома, - вклинивается в разговор, поняв, что мы журналисты, еще один активист, Вадим. - Они решили сдать участок в аренду. Но стройку здесь запретили.

Мужики просто сдвинули бытовку и освободили бульвар. Фото: Никита НЕСТЕРОВ

Кульминацией народного схода стало свержение бытовки. Под одобрительные возгласы толпы пара десятков самых крепких мужиков сдвинули железную коробку, освободив пешеходную зону от баррикад.

Покидали мы бульвар по сызнова уложенной брусчатке, слегка постукивавшей под ногами, а в соседних дворах все шло своим чередом: на футбольном поле за школой парни гоняли мяч, мамочки с колясками неторопливо шли к своим парадным.

Пришел, увидел, победил - теперь и слоган жителей Мурино. Фото: Никита НЕСТЕРОВ

К большому сожалению, один из самых молодых городов не только Ленобласти, но и России, уже успел снискать репутацию неблагоустроенного гетто, сплошь и рядом населенного приезжими, ютящимися в съемных студиях. Но, сплоченность и активная позиция, которую мы увидели в этот вечер, разбили стереотипы в пух и прах. Интересно, что теперь скажут блогеры?