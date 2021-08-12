«Мне нужно на время пропасть»: Как родителям-сатанистам пять лет удавалось скрывать ритуальные убийства по всей стране

Пара может быть причастна к ритуальным убийствам Фото: СОЦСЕТИ

«Бурлящей кровью в своих жилах алтарь украшу злых богов! В прекрасной сказке лицемерий мне не найти покой нигде, вкусив плод тайных измерений, найду глас Дьявола в себе!» - эти слова на страничке 34-летней москвички Оксаны (все имена героев изменены, - прим. Ред.) можно было бы списать на любовь к мистике. Но следователи думают, что на самом деле все куда серьезнее. Оксана, как и ее муж Антон, были членами международной секты «Орден девяти углов». И сейчас их подозревают в двух ритуальных убийствах. Жертв они, якобы, принесли во имя дьявола еще в 2016 году… «Комсомолка» попыталась разобраться в мистическом триллере.

«АНТИПОД ИДЕАЛА»

Знакомые Оксаны вспоминают, что она всегда была сложным человеком. Росла без отца, с матерью отношения были напряженные. Еще в 14 лет девушка начала употреблять наркотики, в 16 – перешла на тяжелые препараты.

- Она была просто антипод идеала. Вобрала в себя все самое неприятное, что только можно, - с неприязнью говорит знакомая Оксаны Алина. - Пыталась бросить наркоту, но все время к ней возвращалась.

Оксана писала стихи на тему сатанизма Фото: СОЦСЕТИ

Сатанизм для трудного подростка стал возможностью почувствовать себя исключительной, не такой, как остальные. Девушка стала писать стихи, обращенные к сатане.

«Путь тьмы и человеческое восприятие зла не одно и тоже, для меня это прежде всего путь познания», - откровенничала с друзьям Оксана.

После школы девушка попыталась встать на путь истинный и даже поступила на юридический факультет, где встретила свою первую большую любовь – юриста Дмитрия. Парень был ее противоположностью.

Оксана увлеклась сатанизмом еще в подростковом возрасте Фото: СОЦСЕТИ

- Димка всегда позиционировал себя как «глубоко верующий». Говорил, что удерживает Оксану от греха, - делится родственница Дмитрия Екатерина.

Влюбленные даже ездили по святым местам, но, как вспоминают знакомые, Оксана все равно оставалась «готкой» и продолжала увлекаться сатанизмом. Со временем вера Дмитрия пошатнулась, мировоззрение сдвинулось в сторону оккультизма, и, судя по всему, после этого Оксана потеряла к нему интерес. А на одной из встреч сатанистов она познакомилась с 34-летним Антоном – и у них начался роман.

«ЗАТОЧИЛ СЕБЕ ЗУБЫ, КАК У ВАМПИРА»

Антон в то время уже был большим ценителем черных сил, даже ник в соцсетях у него был соответствующий – «Сатана».

Парень родился в Москве, но одно время с сестрой и матерью жил в Медыни - небольшом городке под Калугой с населением всего восемь тысяч человек. Тогда ему было чуть больше двадцати. Для такого провинциального городка появление сатаниста стало бы нонсенсом. Как мрачно теперь шутят местные – если бы узнали, сразу бы «сожгли на костре, как ведьму». Но тогда Антон не особо выделялся.

Раньше Антон был обычным байкером Фото: СОЦСЕТИ

У него были отношения с девушкой далекой от любви к потусторонним силам. Парень, как говорят, увлекался мотоциклами, работал на стройке, искал халтуру - подрабатывал, где мог. Но в какой-то момент вдруг почувствовал себя «избранным».

- Антон был тогда приличным парнем. Я дружила с его девушкой, - вспоминает знакомая парня Ирина. – У него даже были две милые собаки – таксы. В какой-то момент он увлекся картами Таро. Начал говорить о сатанизме и что не верит в бога. Проводил какие-то обряды, уверял, что видит что-то особенное. Даже дома пентаграмму нарисовал. Но его девушка, как и мы, закрывали на это глаза. Думали, что это просто придурь.

Вскоре Антон, по словам бывшей девушки, пристрастился к наркотикам и познакомился с другими адептами сатанизма. Тогда его увлечение вышло на новый уровень.

Антон, по словам родственников, был в "Ордене девяти углов" Фото: СОЦСЕТИ

– Из-за наркотиков у Антона начали крошиться зубы. И он их заточил, будто монстр или вампир. Стал выглядеть зловеще. К нему приезжали люди, которые серьезно сатанизмом занимались. Это была уже какая-то секта, они не рассказывали на каждом углу о своих увлечениях. Вместе с этой компанией они ходили на кладбище, где Антон однажды выкопал человеческий череп и принес домой. Возможно, это был обряд посвящения в секту.

САТАНА ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ

Оксана и Антон жили в Подмосковье в гражданском браке и из своей квартиры сделали настоящий алтарь дьяволу: пентаграммы, оккультные книги, свечи…

Но, судя по всему, обычного поклонения сатане супругам стало недостаточно. Они начали перебирать различные культы и наткнулись на радикальную международную группировку «Орден девяти углов». Она зародилась в Великобритании. Ее члены поддерживают идею жертвоприношений дьяволу. Причем, жертвами может быть только человек, животные – исключены. Выбирают людей со «слабым характером», «псевдо-сатанистов» или тех, кто мешает планам ордена, например – журналистов.

По одной из версий, пара стала готовиться к тому, чтобы принести жертву. Сейчас с ними связывают исчезновение двоих людей. В июне 2016 года в Москве пропала 26-летняя подруга Антона Валерия, а в августе – 27-летний друг Ольги из Петербурга Павел Степнов.

«ВРЕМЕННО УДАЛЮСЬ И ПРОПАДУ»

На сохранившихся фотографиях в интернете Валерия - худая, бледная девушка. В соцсетях она вела группу «Территория сатаны». Ее страница завалена кадрами аниме, фотографиями крови и оккультных знаков дьявола.

Девушка пять лет числилась пропавшей Фото: СОЦСЕТИ

- Я с Лерой общалась с 9 класса, - рассказала «КП» близкая подруга девушки Татьяна. - Я всегда ей говорила, что сатанизм у нее просто блажь. У нее было все в «лайтовом» режиме. Она сидела в Интернете, переписывалась в группах, музыку слушала. Все.

Перед исчезновением Лера успела познакомить подругу со своим новым парнем. По словам Татьяны, это был тот самый Антон.

- Этого Антона я видела два раза. Мы сидели с ними в кафе. Лера говорила, что они с ним в отношениях, что он разошелся со своей женой (судя по всему, речь шла об Оксане, - прим. Ред.). Но он при встрече это все не подтвердил. С женой он не расставался, - твердит Татьяна. - Лера же жаловалась, что ее «чморили» в оккультных группах. Она разбиралась с другими, кто из них сатанист, а кто псевдо, в общем - кто круче. Лера была наивная, даже котенка не обидит, не то что человека. Добрая и доверчивая!

Девушка - одна из возможных жертв сатанистов Фото: СОЦСЕТИ

Летом 2016-го поведение Леры несколько смутило ее подруг. В частности, она спешно засобиралась в отпуск с новым парнем, а после этого оборвала все связи.

- Антон мне написал, что они с Лерой собрались в горы на месяц-два, - вспоминает Татьяна. - Потом она мне сама написала: «Я временно удалюсь и пропаду» (писала ли сама девушка или убийцы вместо нее, пока неизвестно, - прим. ред.). Потом еще просила удалить все свои фотографии с моей странички. А затем вообще перестала писать…

Убийство Леры, по предварительно версии, произошло в лесах Карелии. В это же время, судя по фото в соцсетях, Антон с Оксаной проводили время на природе – в палатке в лесу. Позже Антон написал пост, процитировав героя из романа Джека Лондона: «Большие пожирают малых, чтобы продолжить свое брожение. Сильные пожирают слабых, чтобы сохранить свою силу».

Лера же попала в список пропавших по линии МВД. Мать девушки лишь подтвердила, что она собиралась в поход. Но найти ее не удалось.

Такой тотем сатанисты соорудили в лесу Карелии Фото: СОЦСЕТИ

ВКУС КРОВИ НА УСТАХ

Что касается второй предполагаемой жертвы родителей-сатанистов, то Павел помимо оккультизма увлекался еще и ролевыми играми.

- Он странный был даже по меркам ролевиков, - объясняет его знакомый Николай. - Как будто в своем мире жил. В играх был алхимиком.

По словам близких Степнова, с Оксаной он познакомился на сатанистских встречах. Ходили слухи, что парень был в нее влюблен. Пропал Павел тоже после того, как собирался в поход по Ленобласти.

Торквемада - одна из возможных жертв Фото: СОЦСЕТИ

- Говорил, что пойдет в Приозерск с группой московских автостопщиков, - говорит брат Павла Василий.

Перед походом парень так и не раскрыл имена своих спутников. Этим его поиски сильно осложнились. Друзья Степнова даже обращались к экстрасенсам, но это ничего не дало.

В октябре 2016-го Оксана опубликовала в соцсетях новое стихотворение: «Смехом дьявольским жизнь наполняя/ Вкусом крови чужой на устах/ Наслаждаясь отвергнутым раем/ И поверженным в пепел и прах!»

Ориентировка на молодого человека «блуждала» по соцсетям все последующие пять лет…

Антон публиковал фото из леса Фото: СОЦСЕТИ

«ГОВОРИЛИ, ПРО УБИЙСТВА, НО НИКТО НЕ ПОВЕРИЛ»

В кругах сатанистов широко обсуждали оккультную пару из Москвы. Но многие не хотели верить, что они могли пойти на преступления.

- Обсуждали исчезновение Леры. Вроде Антон с Оксаной даже говорили кому-то, что совершили убийства, но никто в это не поверил. Думали, может, шутка такая, - вспоминает одна из поклонниц сатаны, с которой общались супруги.

Однако сатанисты не скрывают, что внутри их течения довольно сложное отношение к «Ордену девяти углов» и их адептам. Идею убийств ради жертвоприношений большинство осуждало, а одна сатанистка из Литвы отмечает, что многих ее «коллег» от «Ордена девяти углов» отталкивает увлечение сектантов Гитлером и Третьим Рейхом.

Ориентировка на розыск девушки до сих пор висит на сайте МВД Фото: СОЦСЕТИ

Интересно, что ни Валерия, ни Павел не были ярыми поклонниками сатаны, что как раз и осуждается в «Ордене девяти углов». Возможно, именно поэтому их и выбрали в качестве жертв…

«ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ УПОТРЕБЛЯЛА НАРКОТИКИ»

В конце 2017 года у Антона и Оксаны родилась дочка, через два года – вторая. Однако, как вспоминают знакомые, после этого пара не остепенилась.

- За детей они не сильно беспокоились, - вздыхают родственники супругов. - Во время беременности и во время кормления грудью Оксана продолжала употреблять наркотики. Потом мы узнали, что она еще и распространяет их. С ней вообще было опасно связываться.

К слову, попалась парочка как раз на наркотиках, а на допросах призналась еще и в убийствах (подробности задержания и бесед с сатанистами оперативники пока не раскрывают). По нашим сведениям, от признаний в убийствах супруги потом отказались. Правоохранители пока официально не комментируют ход расследования. Остается неизвестным также и то, могли ли быть другие жертвы.

Оксана задержана вместе со своим мужем Фото: СОЦСЕТИ

А дочки этой странной пары живут сейчас с сестрой Антона – она оформила над ними опекунство.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Почему так долго не могли найти тела жертв?

Ветеран уголовного розыска МВД Евгений ЧЕРНОУСОВ:

- Нужно провести служебную проверку, почему жертв не искали. Где оперативные разработки? После первого случая должны были проверить, с кем была пропавшая, а затем взять сектантов в оперативную разработку. Виновных нужно наказать. Тут не было сложностей провести оперативно-разыскные мероприятия. Но, судя по всему, целенаправленной работы не было. Ответственные за поиск формально отнеслись к исполнению обязанностей, а руководители этих сотрудников не проверяли работу подчиненных.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Эксперт по религиозным культам Александр НЕВЕЕВ: «Орден девяти углов» - самая опасная секта сатанистов»

- Английский «Орден девяти углов» - глубоко законспирированная организация, до сих пор непонятно, кто ее создал и с какой целью. Она очень активно действует в Сети через огромное количество сообществ. При этом трудно отследить, кто их создал и кто ими управляет. Опасность в том, что там не просто сатанизм, но еще и неонацизм. Идея того, что кто-то настоящий сатанист, а кто-то нет, там очень активно используется. Это сообщество рекомендует человеческие жертвоприношения. С их точки зрения, это не просто поклонение дьяволу, а способ употребить энергию жертвы. И они действительно рекомендуют приносить в жертву мнимых сатанистов, которые мешают подлинному проявлению дьявольских сил. К слову, символику «девяти углов» использовал мальчик, который сжег уникальный храм в Кондопоге. Он тоже заразился идеями в Интернете и распространял символику этого ордена. Сейчас этот орден наиболее организованная сила, которая вербует адептов и использует их. Эти люди опасны тем, что у них уже есть попытки совершения терактов, они и детскую порнографию распространяют. Скорее всего, мы еще столкнемся с ними.

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