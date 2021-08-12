«Умные» счетчики начнут массово устанавливать в квартирах петербуржцев. Разбираемся, хорошо это или плохо

В Петербурге начали менять старые электросчетчики на современные. Фото: Артем КИЛЬКИН

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

В 2021 году в Петербурге начали менять старые электросчетчики на современные, «умные». По федеральной программе такими приборами в течение ближайших лет должны бесплатно обеспечить всех абонентов. Чем же новые устройства будут отличаться от старых?

- Система избавит пользователей от необходимости самостоятельно снимать показания - технология позволяет сделать это автоматически. Также «умный» счетчик подскажет, в какие часы абонент тратит больше всего электричества, - рассказали «Комсомолке» в Петербургской сбытовой компании (ПСК).

Правда, блеснуть интеллектом устройства смогут не сразу. Запустить систему, с помощью которой «умные» счетчики смогут сами передавать показания в «Петроэлетросбыт» и ПСК, планируют до конца года.

Также «умные» счетчики помогут бороться с нарушителями, которые нелегально экономят на «коммуналке». Таких, к слову, в городе достаточно. Недавно прокуратура Невского района обязала заблокировать сайты, где рекламируют специальные устройства, чтобы обмануть приборы учета. Те, кто устанавливает такое оборудование у себя дома рискуют нарваться на крупный штраф, а вот продавцы работают, практически легально, используя лазейку в законе.

- Чтобы наказать предпринимателей, нужно доказать, что оборудование, которое они предлагают напрямую используется для незаконных действий. Сделать это непросто, - объясняет доктор юридических наук Эдуард Чайкин.

Эксперты советуют заменить все приборы на энергосберегающие, лампы - на светодиоды. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

СКУПОЙ ПЛАТИТ БОЛЬШЕ

Продавцы не будут открыто описывать, как пользоваться агрегатом. Проболтался - и уже, считай, оказался мошенником, со всеми вытекающими. По этой причине о свойствах приборов говорят и пишут максимально завуалировано. Например, по одному из объявлений потенциальным клиентам предлагают купить счетчик с пультом. А по сути подразумевается устройство, которое можно поставить на паузу дистанционно, Особо продвинутые версии даже позволяют запустить счетчик в обратную сторону.

- По нормативам приборы учета должны проверять раз в полгода, но на практике это случается реже. Поэтому остается загадкой, какие махинации с оборудованием может совершить абонент между визитами инспекции. Часто бывает так, что нарушитель либо не открывает дверь, либо просто не пускает проверяющих. Тогда допуска в квартиру приходится добиваться через суд. Пока идут разбирательства, нарушитель успевает привести оборудование в порядок, - объяснил региональный координатор федерального проекта «Школа грамотного потребителя» Владислав Воронков.

В ПСК добавили, что если вскроется обман, то нормативный тариф за последние три месяца умножается на 10 – заплатить придется более 75 тысяч рублей.

Юрист по вопросам ЖКХ и ТСЖ Ольга Перминова уверена, что шила в мешке не утаишь - обманщика обязательно выдадут неравномерные показания приборов учета. А кроме серьезного денежного взыскания, в некоторых случаях нарушителя может даже ждать скамья подсудимых.

Впрочем, с «умными» счетчиками никакое «специальное» оборудование больше не прокатит – оно попросту будет бессмысленным.

Экономить воду, по мнению специалистов, поможет посудомоечная машина. Фото: Степан СТЕПАНОВ

КОНКРЕТНО

Как экономить легально?

Региональный координатор федерального проекта «Школа грамотного потребителя» Владислав ВОРОНКОВ:

- Нужно заменить все приборы на энергосберегающие, лампы - на светодиоды. На краны можно установить специальную насадку, которая будет смешивать струю с воздухом. Также экономить воду поможет посудомоечная машина. На отопление можно экономить всем домом, скинувшись с соседями на специальную систему, мощность которой будет регулироваться в зависимости от погоды. Для жителей типовой пятиэтажки такое оборудование обойдется в одну тысячу рублей с квартиры, зато сумма платежей с квартиры снизится примерно на четверть. Все эти способы, конечно, потребуют от человека со средним доходом некоторых трат, но в итоге непременно окупятся.