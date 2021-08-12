«Михаил любил экстрим, но его жена это увлечение не разделяла»: Мать с сыном из Петербурга не могут найти после крушения вертолета на Камчатке

Сам Михаил много лет увлекается экстремальными видами спорта. Увлечение мужа его супруга принимала, но не разделяла. Фото: СОЦСЕТИ

Одними из жертв крушения вертолета МИ-8 на Камчатке, в районе Кроноцкого заповедника, стала семья из Петербурга: двое родителей и ребенок. Отец по счастливому стечению обстоятельств остался в живых, мать и 17-летнего молодого человека до сих не нашли – и шансы на чудо тают с каждой секундой.

Как рассказал «КП-Петербург» сын одного из выживших туристов, Михаил Стрелкин, в злополучном вертолете 12 августа собралась большая компания знакомых.

- Это была только часть группы, - объяснил Михаил. – Вообще на Камчатку из Петербурга отправилось человек двадцать, наверное. Месяц назад они договорились, позвали отца – ну и вот, поехали. Уже на месте, судя по всему, разделились – одни отправились пешим маршрутом, другие выбрали полет на вертолете до вулкана Ходутка. Вертолет, насколько я знаю, заказывали заранее, еще в Питере.

Вертолет ушел на глубину в 137 метров. Сейчас поиски на месте крушения временно завершены - они возобновятся только утром. Фото: Министерство специальных программ Камчатского края

В числе других пассажиров вертолета оказались Михаил, Ирина и Даниил Большуновы (фамилия изменена – прим.ред.). В момент крушения вертолета над Курильским озером главе семейства, Михаилу, удалось выбраться. Ирине и их сыну повезло меньше – вместе с МИ-8 их утянуло на дно, на глубину в 137 метров.

- Миша вообще всегда был экстремалом, - призналась «КП-Петербург» близкая подруга семьи. – Увлекался яхтенным спортом. Я с ним познакомилась около десяти лет назад, на Канарах – и уже тогда он уверенно ходил под парусом.

В активе Михаила - походы под парусом, хождение по углям и полеты на параплане. Фото: Соцсети

Помимо яхтинга в личном «зачете» Михаила – полеты на дельтаплане, йога, хождение по углям и стояние на гвоздях. Супруга Ирина, вспоминает приятельница Большуновых, экстремальные увлечения мужа принимала, но не разделяла.

- Она как-то предпочитала от всего этого держаться в стороне, - объясняет она. – На Канарах, например, мы планировали на неделю уйти в водную экспедицию. Миша звал Ирину с собой, но она только один раз зашла в лодку – и сразу же сошла обратно на берег. Сказала, что ей такое не нравится. Насколько я понимаю, у нее были другие интересы – когда мы познакомились, она, например, писала кандидатскую диссертацию. Вообще, она запомнилась мне очень спокойным и терпеливым человеком. Сами понимаете – чтобы с легким сердцем отпустить мужа летать на параплане или куда-нибудь в яхтенный поход, нужно обладать особенным характером.

Жена Михаила Ирина увлечения мужа принимала, но не разделяла. Фото: Соцсети

Мысль о том, чтобы как-нибудь съездить полюбоваться красотами Камчатки, у Михаила, скорее всего, тоже возникла примерно в тот же период.

- У нас в компании был ученый – профессор вулканологи, как раз с Камчатки, - вспоминает подруга семьи. – И он очень здорово рассказывал про этот край, про сопки. Подарил всем магнитики, звал нас к себе в гости, конечно же. Мы обещали, что когда-нибудь обязательно приедем. Но у меня не сложилось, а вот у Миши… Сами видите. При этом Миша ведь никого и никогда за собой не тянул, не пытался силком затащить в экстрим. С Ириной они вообще жили душа в душу, насколько я понимаю – растили сына, некоторое время назад переехали за город, построили дом. У них и история знакомства такая романтичная – они знакомились два раза. В первый раз Ирина возвращалась под дождем из библиотеки, он увидел ее и решил предложил подвезти. Подвез – и они расстались на десять лет. Потом встретились снова – точно так же, случайно – вспомнили этот случай и решили, что это судьба. А теперь… Не верится даже, что такая трагедия действительно могла произойти.

Напомним, ранее один из выживших пассажиров вертолета, Виктор Стрелкин, рассказал о том, как случилась трагедия - и в том числе о судьбе сына Михаила и Ирины, Даниила.

- Я спал почти весь полет. Рядом со мной [когда все случилось] сидел мальчишка, сын моего друга, - признался Виктор. - Я даже не успел отстегнуть у него ремень безопасности - я был сонный. Отстегнул у себя - и меня подняло сразу наверх. Я успел вдохнуть - и сразу все заполнилось водой.

Большая часть выживших доставлена в Петропавловск-Камчатский, в Камчатскую краевую больницу. Фото: Министерство специальных программ Камчатского края

Сам Михаил, по нашим данным, сейчас находится на месте трагедии. Общаться с журналистами убитый горем отец не может.

О гибели Ирины и Даниила официально на данный момент не сообщалось – они числятся пропавшими без вести, как и еще один петербуржец, Евгений Кулаков. Но, как сообщил «КП-Петербург» источник в экстренных службах Камчатского края, надежды на счастливое спасение уже практически не осталось.

- Вертолет ушел под воду на глубину в 137 метров, - объяснил наш собеседник. - С момента крушения прошло уже несколько часов. Сейчас там даже поисковые работы начать нельзя – нет нужного оборудования. Поначалу шла речь о том, чтобы задействовать батискафы, сейчас говорят, что уже и батискафы не помогут - нужны специальные глубоководные роботы. К тому же уже стемнело (разница во времени между камчатским и московским часовыми поясами составляет +9 часов, - прим.ред.), в ночное время суток поиски вестись не будут. Об этом трудно говорить, но, скорее всего, шансы, что кто-то из не найденных пассажиров выжил, практически нулевые.