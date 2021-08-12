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Происшествия12 августа 2021 14:17

«Михаил любил экстрим, но его жена это увлечение не разделяла»: Мать с сыном из Петербурга не могут найти после крушения вертолета на Камчатке

Официально погибшими их не объявляли, но спасатели говорят, что шансов на чудо уже почти не осталось
Сергей ВОЛЧКОВСергей ВОЛЧКОВ
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Сам Михаил много лет увлекается экстремальными видами спорта. Увлечение мужа его супруга принимала, но не разделяла.

Сам Михаил много лет увлекается экстремальными видами спорта. Увлечение мужа его супруга принимала, но не разделяла.

Фото: СОЦСЕТИ

Одними из жертв крушения вертолета МИ-8 на Камчатке, в районе Кроноцкого заповедника, стала семья из Петербурга: двое родителей и ребенок. Отец по счастливому стечению обстоятельств остался в живых, мать и 17-летнего молодого человека до сих не нашли – и шансы на чудо тают с каждой секундой.

Как рассказал «КП-Петербург» сын одного из выживших туристов, Михаил Стрелкин, в злополучном вертолете 12 августа собралась большая компания знакомых.

- Это была только часть группы, - объяснил Михаил. – Вообще на Камчатку из Петербурга отправилось человек двадцать, наверное. Месяц назад они договорились, позвали отца – ну и вот, поехали. Уже на месте, судя по всему, разделились – одни отправились пешим маршрутом, другие выбрали полет на вертолете до вулкана Ходутка. Вертолет, насколько я знаю, заказывали заранее, еще в Питере.

Вертолет ушел на глубину в 137 метров. Сейчас поиски на месте крушения временно завершены - они возобновятся только утром. Фото: Министерство специальных программ Камчатского края

Вертолет ушел на глубину в 137 метров. Сейчас поиски на месте крушения временно завершены - они возобновятся только утром. Фото: Министерство специальных программ Камчатского края

В числе других пассажиров вертолета оказались Михаил, Ирина и Даниил Большуновы (фамилия изменена – прим.ред.). В момент крушения вертолета над Курильским озером главе семейства, Михаилу, удалось выбраться. Ирине и их сыну повезло меньше – вместе с МИ-8 их утянуло на дно, на глубину в 137 метров.

- Миша вообще всегда был экстремалом, - призналась «КП-Петербург» близкая подруга семьи. – Увлекался яхтенным спортом. Я с ним познакомилась около десяти лет назад, на Канарах – и уже тогда он уверенно ходил под парусом.

В активе Михаила - походы под парусом, хождение по углям и полеты на параплане. Фото: Соцсети

В активе Михаила - походы под парусом, хождение по углям и полеты на параплане. Фото: Соцсети

Помимо яхтинга в личном «зачете» Михаила – полеты на дельтаплане, йога, хождение по углям и стояние на гвоздях. Супруга Ирина, вспоминает приятельница Большуновых, экстремальные увлечения мужа принимала, но не разделяла.

- Она как-то предпочитала от всего этого держаться в стороне, - объясняет она. – На Канарах, например, мы планировали на неделю уйти в водную экспедицию. Миша звал Ирину с собой, но она только один раз зашла в лодку – и сразу же сошла обратно на берег. Сказала, что ей такое не нравится. Насколько я понимаю, у нее были другие интересы – когда мы познакомились, она, например, писала кандидатскую диссертацию. Вообще, она запомнилась мне очень спокойным и терпеливым человеком. Сами понимаете – чтобы с легким сердцем отпустить мужа летать на параплане или куда-нибудь в яхтенный поход, нужно обладать особенным характером.

Жена Михаила Ирина увлечения мужа принимала, но не разделяла. Фото: Соцсети

Жена Михаила Ирина увлечения мужа принимала, но не разделяла. Фото: Соцсети

Мысль о том, чтобы как-нибудь съездить полюбоваться красотами Камчатки, у Михаила, скорее всего, тоже возникла примерно в тот же период.

- У нас в компании был ученый – профессор вулканологи, как раз с Камчатки, - вспоминает подруга семьи. – И он очень здорово рассказывал про этот край, про сопки. Подарил всем магнитики, звал нас к себе в гости, конечно же. Мы обещали, что когда-нибудь обязательно приедем. Но у меня не сложилось, а вот у Миши… Сами видите. При этом Миша ведь никого и никогда за собой не тянул, не пытался силком затащить в экстрим. С Ириной они вообще жили душа в душу, насколько я понимаю – растили сына, некоторое время назад переехали за город, построили дом. У них и история знакомства такая романтичная – они знакомились два раза. В первый раз Ирина возвращалась под дождем из библиотеки, он увидел ее и решил предложил подвезти. Подвез – и они расстались на десять лет. Потом встретились снова – точно так же, случайно – вспомнили этот случай и решили, что это судьба. А теперь… Не верится даже, что такая трагедия действительно могла произойти.

Напомним, ранее один из выживших пассажиров вертолета, Виктор Стрелкин, рассказал о том, как случилась трагедия - и в том числе о судьбе сына Михаила и Ирины, Даниила.

- Я спал почти весь полет. Рядом со мной [когда все случилось] сидел мальчишка, сын моего друга, - признался Виктор. - Я даже не успел отстегнуть у него ремень безопасности - я был сонный. Отстегнул у себя - и меня подняло сразу наверх. Я успел вдохнуть - и сразу все заполнилось водой.

Большая часть выживших доставлена в Петропавловск-Камчатский, в Камчатскую краевую больницу. Фото: Министерство специальных программ Камчатского края

Большая часть выживших доставлена в Петропавловск-Камчатский, в Камчатскую краевую больницу. Фото: Министерство специальных программ Камчатского края

Сам Михаил, по нашим данным, сейчас находится на месте трагедии. Общаться с журналистами убитый горем отец не может.

О гибели Ирины и Даниила официально на данный момент не сообщалось – они числятся пропавшими без вести, как и еще один петербуржец, Евгений Кулаков. Но, как сообщил «КП-Петербург» источник в экстренных службах Камчатского края, надежды на счастливое спасение уже практически не осталось.

- Вертолет ушел под воду на глубину в 137 метров, - объяснил наш собеседник. - С момента крушения прошло уже несколько часов. Сейчас там даже поисковые работы начать нельзя – нет нужного оборудования. Поначалу шла речь о том, чтобы задействовать батискафы, сейчас говорят, что уже и батискафы не помогут - нужны специальные глубоководные роботы. К тому же уже стемнело (разница во времени между камчатским и московским часовыми поясами составляет +9 часов, - прим.ред.), в ночное время суток поиски вестись не будут. Об этом трудно говорить, но, скорее всего, шансы, что кто-то из не найденных пассажиров выжил, практически нулевые.

«Мы услышали, как лопасти вертолета ударились о воду»: инспекторы заказника первыми спасали выживших в авиакатастрофе на Камчатке
Видео: Кроноцкий государственный природный биосферный заповедник
ЧППроисшествия: ЧПКрушение вертолета Ми-8 на Камчатке 12 августа 2021 года