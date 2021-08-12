Лучшие школы Санкт-Петербурга: Рейтинг учебных заведений по районам по итогам 2020 года

Лучшие школы Петербурга по итогам 2020 года Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Для каждого родителя важно, чтобы их чадо получило самое качественное образование, которое позволит поступить в хороший университет и добиться успеха в жизни. Лучшие школы Санкт-Петербурга определяются сразу по нескольким показателям: результаты массового образования, достижения учеников, качество условия образовательной деятельности, кадровое обеспечение и эффективность управления. "Комсомолка" составила рейтинг школ Санкт-Петербурга по районам на основе рейтинга образовательных организаций за 2020 год, составленного комитетом по образованию.

Сразу отметим, что в топ школ, которые попали во время пять рейтингов с лучшими показателями вошли шесть учебных среднеобразовательных учреждений: гимназия №92 Выборгского района, школа 98 и лицей 179 Калининского района, гимназия 116 Приморского района, гимназия 271 Красносельского района и гимназия №426 Петродворцового района. Из них самые высокие результаты по образованию имеет гимназия №116.

Адмиралтейский район

Из школ района, которые попали в общий топ с высокими показателями в массовом образовании, кадровом обеспечении и эффективности управления оказался лицей №281. Это единственная районная школа, которая вошла в рейтинг по качеству образования, разделив 60-77 строчки с учреждениями других районов.

Также по качеству условий ведения образовательной деятельности выделена гимназия №272 - 41-53 место.

Василеостровский район

Одними из лучших школ сразу по нескольким критериям выделяются: гимназии №642, №24, школа №4.

Школа №18 заняла 50-59 место по итогам массового образования. Что касается достижений учеников, то в топ попали сразу несколько учебных учреждений: гимназия №642 занимает 5-е место по городу, гимназия №24 21-24 строчку, школа №4 78-87 место.

Выборгский район

Помимо гимназии №92, отмеченной в 2020 году в пяти рейтингах комитета по образованию, сразу 13 школ Выборгского района вошли в рейтинг лучших образованию. Среди них гимназия №61 на 14-21 месте, школа 605 и лицей 623 делят 22-34 строчки, гимназии №73, 74 и 105 находятся на 35-43 местах, следом на 44-49 строчке гимназия №622.

Калининский район

Калининский район в 2020 году оказался "урожайным" на школы с высоким качеством образования. Сразу в четыре рейтинга вошли гимназия №63, которая занимает 11 место по уровню массового образования, лицей №95, лицей 144, гимназия №148, лицей №150 и школа №619. А лицей 470 делит 4-5 место по качеству образования с гимназией №526 Московского района.

Кировский район

По результатам массового образования сразу можно выделить гимназию №261, занимающую 2-3 строчку рейтинга. Также среди лучших школ района сразу по нескольким показателям выделяются школа №249, лицей №393, школа №254, гимназия 261, лицей №384, лицей №387 и лицей №244.

Колпинский район

В сотню лучших школ города в Колпино входят лицей №273, гимназия №466 и школа №455. Если рассматривать с точки зрения массового образования, то 10-е место по Петербургу занимает гимназия №446, на 22-34 месте школа №258, а гимназия №402 на 60-77 строчке.

Красногвардейский район

В Красногвардейском районе сразу по трем показателям выделяются гимназия №177 и лицей №533. Привес последний находится на 4 месте по высоким результатам и достижениям самих учеников. В сотню с лучшим массовым образованием попали гимназия №628, школа №577, школа №515 и гимназия №664.

Красносельский район

Как уже говорилось выше, гимназия №271 входит в рейтинг лучших школ по всем критериям. Однако в районе есть также прекрасный лицей №369, который занимает 7 место по массовому образованию и 1 место по результатам учеников. Также среди лучших: лицей №395 и школа №548. Кроме того в топ-108 по массовому образованию вошли школа №242, гимназия №293 и лицей №590.

Кронштадтcкий район

Сразу по нескольким показателям в городской рейтинг вошла школа №422. Она занимает лишь 109-130 строчку по массовому образованию, зато по условиям обучения на 18-22 месте. Также в рейтинги попали школа №427 и школа №423.

Курортный район

Курортный район может похвастаться лицеем №445 и школой №459, которые попали сразу в три рейтинга. По массовому образованию выделяются гимназия №433 и уже упомянутый лицей №445.

Московский район

Лицей №366 Московского района по итогам 2020 года занял первое место по качеству массового образования в городе. Следом на 4-5 строчке гимназия №526. В 20-ку лучших также попала школа №371, далее в сотне: лицей №373, школа №1, гимназия №524 (также занимает 14-16 строчку в рейтинге по высоким результатам учеников), школа №510, школа №525 и школа №485. А гимназия №526 оказалась на 6 месте по высоким достижениям учеников.

Невский район

Больше всего в районе выделяется лицей №344, занимающий 12-13 место по общему образованию и 9 место по результатам учеников. Также в топ по качеству образования вошли школа №13, гимназия №498, школа №328, школа №639, школа №593.

Петроградский район

Сразу в четыре рейтинга попали школа №77, а также гимназия №610. Последняя занимает 6 место среди школ с лучшим массовым образованием. Также в этот топ вошла школа №80.

Петродворцовый район

Напомним, что гимназия №426 Петродворцового района стала одной из лучших, попав во все пять рейтингов. Следом с хорошими показателями можно выделить школу №411, лицей №419 и Петергофскую гимназию. Все они показали высокие результаты в образовании и достижениях учеников.

Приморский район

Гимназия №116 занимает 2-3 место по качеству массового образования, 10 по достижениям учеников, а также в 20-х по условиям обучения, кадровому обеспечению и эффективности управления. Такж 8-9 место по образованию и 2 место по достижениям учеников занимает лицей №64. Также среди лучших школ района №644. В топ-20 с лучшим качеством образования вошла школа №617.

Пушкинский район

В три рейтинга среди лучших попал лицей №410, заняв 22-34 строчку по качеству образования, 17-20 по достижениям учеников и 18-22 место по условиям обучения. Также в топ-100 по массовому образованию вошли школа №606, лицей №335 и школа №695.

Фрунзенский район

Среди лучших школ района сразу по нескольким показателям стали школа №365, школа №303, школа №213, школа №292 и гимназия №295. Отметим, что лицей №226, школа 230 и школа 292 делят 14-21 место в рейтинге учебных заведений города с лучшим массовым образованием.

Центральный район

По четырем критериям в Центральном районе выделены гимназия №171 (22-34 место по образованию и 3 по достижению школьников) и лицей №214 (8-9 строчка по качеству образования и 13 место по успехам учеников). Также на 22-34 место по качеству образования гимназия №161 и школа №309. Следом за ними идут гимназия №157, школа №207, школа 183, школа 550, школа 185, гимназия №190 и гимназия при Государственном Русском музее.

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