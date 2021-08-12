Жары больше не будет: метеоролог рассказал о погоде в Петербурге до конца августа

Сильной жары в Петербурге уже не будет, а дожди горожанам обещают. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Аномальная жара, стоявшая в Петербурге в июле, больше не повторится. В этом году, по крайне мере. В оставшиеся до конца лета пару недель, жителей Северной столицы ждет умеренная погода с небольшими осадками и нормативным теплом.

- В отдельные дни дожди, не слабые но и не сильные. Жары до конца августа уже не будет, никаких +30 и даже, наверное, выше +25 градусов, тоже. Но и резкого обвала, холода, не прогнозируется. Сохранится нормальная для августа погода, даже чуть выше нормы. 20 градусов или чуть больше. Но в последние 10 дней начнется понижение температуры и в дневное время она составит от +15 до +20, - рассказал «КП-Петербург» метеоролог Юрий Куткевич.

А что касается пятницы и ближайших выходных, то 13, 14 и 15 августа в Петербурге ожидается переменная облачность. Последний рабочий день «порадует» кратковременными дождями, но подарит немого сверхнормативного тепла - до +23 градусов. В субботу и воскресенье дожди усилятся. Таких ливней, как на прошлой неделе, не будет, но помокнуть придется изрядно. Немного похолодает, ночью температура упадет до +14 градусов, а днем будет +18...+20.

Следующая неделя начнется примерно также.