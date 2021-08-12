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Общество12 августа 2021 18:50

От Утешения до Старой Канавы: Лингвисты нашли самые яркие названия сел Ленобласти

Самое длинное название у деревни Погорелец-Воскресенский, а короткое у Шума и Носа
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
"Комсомолка" рассказывает о самых любопытных названия населенных пунктов Ленобласти.

"Комсомолка" рассказывает о самых любопытных названия населенных пунктов Ленобласти.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Лингвисты и аналитики «Яндекс.Карт» изучили необычные названия российских населенных пунктов. Ленобласть в этом плане не подкачала. В 47-м регионе встречаются и смешные, и философские, и вводящие в ступор имена поселков и деревень.

Всего на карте области отмечено около трех тысяч различных населенных пунктов, в этот список разве что не входят дачные поселки. Чаще всего в регионе можно встретить названия Бор (18 раз), Новинка (14) и Горка (13). Но есть и уникальные наименования, например, Зажупанье, Старая Канава, Тайцы, Курята, Аудио и, на минуточку, Утешение.

- Самое длинное название без пробелов принадлежит деревне Погорелец-Воскресенский (22 буквы). Если считать без пробелов и дефисов, то в лидерах поселок Торфопредприятие (16 букв). Самых коротких названий – из трех букв – четырнадцать: помимо Бора это Луг, Юги (по две штуки), Мхи, Шум, Нос и так далее, - передает пресс-служба «Яндекса».

К слову, наиболее частым словом, встречающимся в названиях населенных пунктов Ленобласти, является прилагательное «большой». А самые распространенные существительные следующие: «горка», «бор» и «гора». По мнению исследователей, каждое имя неслучайно и отражает в себе черты этнических групп и исторические события.

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