Партия «Новые люди» подвела итоги Большой Арктической регаты из Петербурга в Мурманск

Генеральный продюсер Большой Арктической регаты - сторонник партии «Новые Люди» Станислав Корякин. Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди».

В Санкт-Петербурге подвели итоги Большой Арктической регаты – экспедиции, направленной на развитие водного туризма. Особое внимание уделили перспективам и потенциалу Ленинградской области.

Экспедиция 2021 года стартовала в Северной столице 14 июня. За 38 дней яхта со сторонниками партии «Новые люди» преодолела более 1600 морских миль, 11 разводных мостов и 21 шлюз, две реки, два озера, одно море и Беломорканал. Яхтсмены заходили на острова Коневец, Валаам, Кижи и Соловки. В Архангельске на яхте даже провели координационный совет кандидатов от «Новых людей» на предстоящие выборы.

В этом году экспедиция стартовала 14 июня и длилась 38 дней. Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди».

- Одна из стратегических задач проекта – перезагрузка индустрии отдыха на маломерных судах и социально-экономическое развитие прибрежных территорий. Ряд нормативно-правовых аспектов мешает легально вовлекать маломерный флот и их собственников в развитие внутреннего туризма, инфраструктуры для маломерного флота. Все это ограничивает пространственное развитие малых прибрежных населенных пунктов, тормозит развитие технологий и сервисов», - отметил генеральный продюсер Большой Арктической регаты, сторонник партии «Новые Люди» Станислав Корякин.

Яхта со сторонниками партии «Новые люди» преодолела более 1600 морских миль.Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди».

В этом году организаторы регаты сфокусировались на изучении потенциала Ленинградской области. Участники похода заложили Петровскую аллею маломерного флота России. Саженцы предоставил Русский музей. Аллея объединила населенные пункты, расположенные на берегах рек и озер Ленобласти. Это своеобразные точки притяжения туристов и способ привлечь внимание к проблемам маломерного флота и причальной инфраструктуры.

- В России порядка 2 млн маломерных судов. Несмотря на относительно короткий сезон, все они активно используются их владельцами для отдыха, служат средством производства, а иногда выживания. И, конечно, эксплуатация маломерного флота происходит не только в пределах официальных 100 тыс. км внутренних водных путей, а везде, где живут люди у воды. В отличие от крупных круизных судов маломерный флот позволяет создавать и осваивать маршруты даже по не полноводным рекам и там, где есть дефицит навигационных знаков, оперативно наращивать количественный состав и гибко реагировать на запрос рынка. И, самое главное - он создает рабочие места даже в небольших населенных пунктах, - убеждён Станислав Корякин.

В этом году организаторы регаты сфокусировались на изучении потенциала Ленинградской области. Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди».

В честь 20-летия канонизации великого русского адмирала Федора Ушакова участники экспедиции провели «водный крестный ход», а в знаковых для православных россиян монастырях совершили молебны с его иконой. Икону адмирала передал командору проекта Станиславу Корякину настоятель церкви Святого праведного воина Феодора Ушакова в Санкт-Петербурге иеромонах Игнатий. На днях икону торжественно вернут в храм.

Яхтсмены также проводили лекции по истории петровских городов, морского и речного флота, учили всех желающих вязать морские узлы, знакомили школьников и преподавателей с устройством маломерного судна и техникой безопасности на воде.

Яхтсмены заходили на острова Коневец, Валаам, Кижи и Соловки.Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди».

Большая Арктическая регата – ежегодный проект, цель которого перезагрузка индустрии отдыха на маломерных судах, развитие прибрежных территорий и популяризация водного туризма. В 2020 году регата дошла от Санкт-Петербурга до Мурманска и обратно за 45 дней.

Напомним, партия «Новые люди» создана в марте 2020 года. За год Новые люди открыли отделения в 73 регионах. Партия успешно выступила в 2020 году на выборах в Калужской, Костромской, Рязанской и Новосибирской областях. В этих регионах списки партии набрали в среднем по 8% голосов избирателей, а на выборах в Томскую городскую думу – 15%. В этом году «Новые люди» будут участвовать в выборах депутатов Госдумы и 30 региональных парламентов.